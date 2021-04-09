Две партии получили предупреждения за нарушения правил агитации

Две партии, участвующие в выборах в местные кенеши "Эмгек" и "Ак Бата" получили предупреждения от ЦИК за нарушение выборного законодательства. Кроме того, двух кандидатов от партий "Ак Бата" и "Ата-Журт Кыргызстан" исключили из списка кандидатов в депутаты. Решения приняты на заседании Бишкекской территориальной избирательной комиссии, которое состоялось 7 апреля.

"В Бишкекскую ТИК поступили материалы от УВД Октябрьского района и жалоба от жителя по факту агитации домовыми комитетами в пользу политической партии "Эмгек". Бишкекская ТИК посчитала, что председателей домовых комитетов во время подготовки и проведения выборов могут приравнены к муниципальным служащим, так как местные кенеши координируют деятельность домовых комитетов и квартальных. Принимая во внимание публикации, размещаемые в социальных сетях о проведении агитации домовыми комитетами и квартальными и материалы от УВД Октябрьского района, жалобу жителя, Бишкеская ТИК вынесла письменное предупреждение политической партии "Эмгек" за нарушение правил ведения предвыборной агитации", - говорится в сообщении ТИК.

Кроме того, на заседании были представлены материалы от ГУ ГКНБ по городу Бишкек по факту подкупа избирателей посредством проведения дорожных работ в ж/м Арча-Бешик кандидатом от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" Талантбек уулу Н. По итогам рассмотрения, Бишкекская ТИК отменила регистрацию кандидата от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" Талантбек уулу Н.

Изучив материалы, поступившие от ГУ ГКНБ по г. Бишкек по факту проведения дорожных работ в ж/м "Ак Бата", решением Бишкекской ТИК была отменена регистрация кандидата в депутаты от политической партии "Ак Бата" Беккоеновой А., а партии вынесено письменное предупреждение за соучастие представителей партии (агитаторов) в нарушении правил ведения предвыборной агитации.