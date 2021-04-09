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В Казахстане намерены ужесточить правила продажи газовых баллонов

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане намерены ужесточить правила продажи газовых баллонов, сообщает zakon.kz.

Парламентарии считают, что так можно избежать трагедий со взрывами, ставшими столь частыми в стране.

Продавцов обяжут требовать от покупателей договор с техобслуживающими компаниями. Если документа не будет, то клиенту откажут.

- Нужно обязать газоснабжающие организации требовать от потребителя заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования и баллонов. Либо предоставления такого договора, заключенного со специализированной организацией, оказывающей такого рода услуги. Закрепить право газоснабжающей организации отказывать в продаже газового баллона для бытового использования при отсутствии такого договора, - отметил депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов


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URL: https://www.vb.kg/399398
Теги:
взрыв, газ, Казахстан, Кыргызстан
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