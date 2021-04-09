Кандидат в депутаты Табалдиев подделал школьный аттестат - МВД

Кандидат в депутаты, баллотирующийся в Торкенский айыльный кенеш Токтогульского района, А. Табалдиев подозревается в подделке документов. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что он предоставил поддельный аттестат о среднем образовании.

"Предъявленные кандидатом в депутаты местного кенеша А.Табалдиевым документы оказались поддельными. Проверкой установлено, что гражданин А.Табалдиев в действительности не получал аттестат об окончании средней школы №19 Токтогульского района и никогда там не учился", - говорится в сообщении МВД.

По итогам проверки материал зарегистрирован в ЕРПП по статье 359 "подделка документов" УК Кыргызской Республики и начато досудебное расследование.

8 апреля 2021 года в территориальную избирательную комиссию было направлено письмо для согласия на привлечение к уголовной ответственности, на которую получено разрешение. Кандидату в депутаты вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 359 ч.2 УК КР