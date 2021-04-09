Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

Кандидат в депутаты Табалдиев подделал школьный аттестат - МВД

350  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кандидат в депутаты, баллотирующийся в Торкенский айыльный кенеш Токтогульского района, А. Табалдиев подозревается в подделке документов. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что он предоставил поддельный аттестат о среднем образовании.

"Предъявленные кандидатом в депутаты местного кенеша А.Табалдиевым документы оказались поддельными. Проверкой установлено, что гражданин А.Табалдиев в действительности не получал аттестат об окончании средней школы №19 Токтогульского района и никогда там не учился", - говорится в сообщении МВД.

По итогам проверки материал зарегистрирован в ЕРПП по статье 359 "подделка документов" УК Кыргызской Республики и начато досудебное расследование.

8 апреля 2021 года в территориальную избирательную комиссию было направлено письмо для согласия на привлечение к уголовной ответственности, на которую получено разрешение. Кандидату в депутаты вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 359 ч.2 УК КР


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399399
Теги:
выборы, подделка, школа, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  