В Оше начато дело о подкупе избирателей в пользу "Ата-Журт Кыргызстан"

В Оше начато расследование о подкупе голосов избирателей в пользу политической партии "Ата-Журт Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Материалы дела были зарегистрированы в ЕРПП 8 апреля по статье 192 ч.1 (подкуп голосов избирателей) УК КР. По данному факту УВД города Ош осуществляет досудебное производство.

"В ходе досудебного расследования установлен гражданин Э.Ш., 1960 года рождения, частный адвокат, который от имени кандидата в депутаты от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" вместе с А.Ж. привезли по месту жительства и передали продукты питания инвалиду II группы З.С., 2002 года рождения. 8-апреля 2021 года в рамках следственных действий сотрудниками УВД город Ош гражданину Эшанову Ш.Б. вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 1 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики", - говорится в сообщении МВД.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Отметим, в кандидатам в депутаты и политическим партиям во время избирательной кампании запрещено заниматься благотворительностью, так как это расценивается, как подкуп избирателей.