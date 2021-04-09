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Внимание! В Бишкеке вторые сутки ищут 17-летнюю школьницу

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке вторые сутки ищут 17-летнюю школьницу. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

8 апреля 2021 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Б.М. с просьбой оказать содействие в поисках ее сестры Бапиевой Альбины Бакытбековны 2003 года рождения, которая 8 апреля текущего года примерно в 8:00 часов утра вышла из квартиры многоэтажного дома расположенного в 7 микрорайоне и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы цвета каштан.

Была одета: в куртку красного цвета, джинсы-клёш и обувь чёрного цвета, также был рюкзак чёрного цвета.

Милиция обращается к гражданам: если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Бапиевой Альбины Бакытбековны , просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0(553) 102-189, 0(500) 09-99-00, 0(312) 54-41-84 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/399402
Теги:
розыск, Бишкек, Кыргызстан
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