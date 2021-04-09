Записки мигранта. "Душевные люди!", или добрая история кыргызов в России

Наш соотечественник Кубан Абылкасымов, ныне проживающий в Москве, написал новый рассказ о жизни наших мигрантов, их доброте и отношении к людям. Редакция VB.KG публикует его полностью:

"Еду в Подмосковье по работе в обычной электричке. Сейчас появились комфорт и люкс классы, а это простая ещё, та советская. Людей много перед перерывом, едут домой или на дачу, снег сошёл. Дачники везут в фирменных сумках строймаркетов краску в банках, саженцы, бережно обернув в бумагу и скотч.

Отработавшие ночную смену мужики спят сидя, склонив голову на бок или навзничь. Молодежь в наушниках и в смартфонах сидят и не обращают внимания на старших, которые стоят и бросают безнадёжные взгляды на это поколение.

На одной из станций вошла женщина примерно 60 - 65 лет, в куртке салатового цвета, в вязаной белой шапочке, в резиновых сапогах и два набитых пакета в руках. Она встала в проходе, не выпуская из рук пакеты. Я поймал её взгляд и помахал рукой приглашая присесть на моё место. Женщина устремилась ко мне, толкаясь и лавируя среди пассажиров. Поблагодарив меня села, я встал рядом.

На следующей станции сошёл парень, сидящий рядом, женщина подвинулась приглашая меня сесть, теперь я её поблагодарил. Она засмеялась, говоря:

- Вы знаете, вот вас сразу видно, что вы выросли в советское время.

- Спасибо, но во мне еще заложена культура и воспитание.

- Да, это точно! Вы, восточные люди, всегда уступаете место старшим.

Так завязался наш разговор. Дорога длинная, говорили и вспоминали советское время, об отношениях в то время и качестве продуктов, после узнав, что я с Кыргызстана наш разговор оживился.

- Слушайте, что я вам скажу! Я квартиру свою, однокомнатную, недорого за 25 тысяч, плюс счётчики, сдаю киргизам. Снял у меня мужик, в ресторане работает, поваром. Живёт он, жена его и два его сына. Хорошие квартиранты, сразу скажу! Ни разу не просрочили квартплату, даже во время карантина. Всегда во время платит, и квартиру хорошо содержат, чисто и не ломают ничего. Сам работает, жена и старший сын работают, а младший учится где-то. Так вот дед мой приболел, в больнице лежал, а я за квартплатой к ним пришла, показания счетчиков снимаю, говорим о том о сём, с женой квартиранта. Звонит мне сын, единственный он у нас, говорит тоже в больнице лежу, денег просит на лекарства какие-то, а денег надо 100 с лишним тысяч. Я же на деда потратила, было у меня 30 тысяч спрятано, а где остальные взять? Что делать? Сын один у нас, взрослый, холостой, вот летом собирался свадьбу со своей устроить и, на тебе, заболел! Села я на кухне, и заревела, а жена моего квартиранта, вокруг меня вьётся, успокаивает, чаю с лимоном налила,

- Что случилось? - спрашивает.

- Рассказала я ей всё. Она смотрит на меня своими карими глазами, взяла телефон, поговорила с мужем, на вашем киргизском языке, вышла в комнату. Вернулась, а в руках деньги держит, равно 100 тысяч. Возьмите, говорит, как - нибудь рассчитаемся, вам сейчас они нужнее. Я ещё больше реветь, ну а как ещё? Люди вроде посторонние и деньги дают немалые, а относятся как к своей... В общем живут они сейчас за счёт моего долга, ну и ладно, мне хорошо и им удобно. Одним словом душевные люди, я вам скажу. Ну ладно! Выхожу я, моя станция, на дачу я, вот везу всего понемногу для деда, да для сына. Там живут они, восстанавливаются. Всего хорошего вам! Будьте здоровы!"