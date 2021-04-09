Стихийная торговля вокруг Орто-Сая – мэрия Бишкека пустила пыль в глаза

Вчера муниципалитет отрапортовал, что навел порядок вокруг Орто-Сайского рынка. Мол, одним стихийным торговцам выписали протоколы, с другими провели разъяснительные беседы и теперь вокруг рынка тишь, да гладь, да Божья благодать. Однако реальная картина оказалась абсолютно такой же, как и до рейда чиновников.

На днях "Вечерний Бишкек" сообщил о том, что вокруг указанного торгового объекта творится самый настоящий бедлам. Стихийщики оккупировали тротуары и проезжую часть. Причем делается все без какой-либо опаски быть оштрафованными столичными властями, что весьма показательно.

Мэрия отреагировала на публикацию довольно-таки оперативно. Ее пресс-служба вчера сообщила, что сотрудники Октябрьского акимиата проводят рейды вокруг Орто-Сайского рынка постоянно. Вот и на этот раз ликвидировали 20 стихийных торговых, причем троим торговцам выписали протоколы по статье 120 Кодекса "О нарушениях".

Вот только одна вещь немного насторожила после прочтения того пресс-релиза. Обычно такие сообщения подкрепляются фотографиями до рейда и после него. Но в случае с торговцами на Безымянной было только их фото, свидетельствующие о нарушении. А вот картинка после ликвидации торговой точки отсутствовала.

Все расставил на свои места визит на рынок. Причем мы сделали его вчера же вечером. Выяснилось, что торгаши, как сидели на проезжей части Безымянной возле пешеходного перехода, так и сидят. Тротуар со стороны рынка как был завален строительными товарами, так и остался в таком виде.

Возникло предположение, что, возможно, стихийщикам дали время до конца дня, чтобы увезти имущество. Но нет, сегодня утром они преспокойненько расправляли зонтики и раскладывали товар. Причем как на Безымянной, так и на Суеркулова.

Обратите внимание на фотографии – первые три сделаны вчера, остальные три сегодня утром.

После увиденного возникает только один вопрос к сотрудникам мэрии – вам самим не стыдно, что уличные торговцы вас ни во что не ставят? Ведь даже после вашего рейда они остались на своих местах. Или, может, они каким-то образом смогли убедить проверяющих оставить их на местах? В таком случае это уже повод для проверки со стороны правоохранительных органов.

Больше всего в этой ситуации возмущает то, что мэрия держит горожан за дураков. Мол, кинем им сейчас новость о ликвидации стихийной торговли, они на время успокоятся. И ладно, когда расчет делается на людей, которые проживают в других частях города. Но когда чиновники пытаются обмануть тех, кто живет в южных микрорайонах и ежедневно видит весь этот бардак вокруг рынка, то это уже верх наглости.

Думается, что новому мэру, которого изберут новые депутаты, следует хорошенько перетряхнуть штат работников. Потому как эффективность нынешних, в частности тех, кто занимается борьбой со стихийной торговлей, равна нулю. А потому непонятно почему их держат на работе и платят зарплату из наших с вами налогов.

Справка: Статья 120. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог. Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов.