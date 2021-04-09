Бывший муж похитил у женщины их несовершеннолетнюю дочь

В Бишкеке еще один мужчина похитил у матери свою несовершеннолетнюю дочь. Сотрудники столичной патрульной службы милиции задержали подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

8 апреля примерно в 21:20 часов в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступил вызов о том, что в микрорайоне "Восток-5" похитили девочку.

По прибытию инспекторов патрульной милиции на место происшествия, с заявлением обратилась гражданка Ж.К. с просьбой принять меры в отношении бывшего мужа, который похитил дочь 2008 года рождения.

При проведении поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками УПСМ по улице Кулиева в одном из маршрутных такси был найден гражданин У.Э. 1984 года рождения, который намеревался увезти несовершеннолетнюю девочку в город Ош. Он был доставлен в УВД Свердловского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Патрульные милиционеры передали ранее похищенную дочь матери в целости и сохранности.