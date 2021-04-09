Эмомали Рахмон приехал в Ворух

Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал в джамоат Ворух. Об этом сообщает издание asiaplustj.info.

По данным СМИ, с его участием будут открыты юбилейные объекты.

В частности, будут открыты площадь Национального флага, обновлённое здание "Кохи фарханг" (Дворец культуры), новое здание общеобразовательной школы. Также ожидается открытие новой линии питьевого водоснабжения, центра обслуживания, швейного цеха и цеха по производству сладостей, а также интенсивного сада.

К этому моменту он также уже открыл в джамоате развлекательно-спортивный комплекс с открытым и крытым стадионами.

Также глава государства встретится с жителями и активом джамоата. Во Дворце культуры состоится концерт.