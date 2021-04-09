Компания "Шоро" и уличные торговцы оккупировали велодорожку на Абдрахманова

Участок велодорожки на улице Абдрахманова выше Московской занят стихийными торговцами и бочками с национальными напитками, в том числе и компании "Шоро". Поэтому велосипедисты не могут воспользоваться созданной для них инфраструктурой.

Еще на этапе строительства звучали мнения, что велодорожки должны быть отделены и от проезжей части, и от тротуара. Иначе в первом случае они превратятся в парковку, как это стало на улице Токтогула, а во втором – по ним будут ходить пешеходы, которые никогда не смотрят на разметку, уткнувшись в свои смартфоны.

В результате, именно так и получилось. Только к перечисленным категориям добавились стихийные торговцы, которые облюбовали именно ту часть, по которой должны ездить велосипеды.

На П-образной дорожке, которая проходит вдоль проспектов Айтматова и Чуй, а также вдоль улицы Абдрахманова/Байтик Баатыра есть три точки, где периодически возникают стихийные мини-рынки – так называемая ББ (Белинка-Боконбаева), Абдрахманова-Киевская и Абдрахманова-Московская. Периодически торговцев гоняют сотрудники муниципалитета. На первой и второй точке это уже дало некоторый промежуточный результат – стихийщики перешли на тротуар, освободив велодорожку. А вот на Моссовете дело обстоит сложнее.

Саму дорожку предприниматели не занимают, раскладывая товар на бордюрах. Но их покупатели, подходя посмотреть ассортимент, преграждают путь байкерам. То есть, итог не меняется. Плюс добавились бочки с различными прохладительными напитками. И в случае с Моссоветом таковая стоит именно там, где ей стоять не положено.

В общем, не смотря на разметку у мэрии получился просто широкий тротуар. Для езды на велосипеде их поделка нисколько не годится. Вероятно, надо было прислушиваться к мнениям горожан. Глядишь, нашли бы какой-нибудь альтернативный вариант.