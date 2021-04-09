Общение с народом. Кандидат от партии "Бирге" избил жительницу Токмака

ЦИК призывает кандидатов воздержаться от незаконных действий в ходе выборов и предупреждает об уголовной ответственности за нарушение законодательства КР.

Как отмечает Центризбирком, органами внутренних дел направлено письмо в ТИК города Токмака в целях получения разрешения для привлечения к ответственности Зарлыковой Н.Б., кандидата от политической партии "Бирге".

- 12 марта 2021 года в ГОВД Токмака поступил сигнал о хулиганстве от гражданки Солтобаевой А.М., которая просила принять меры в отношении гражданки Зарлыковой Н.Б., являющейся кандидатом в депутаты от политической партии "Бирге". В ночь с 12 на 13 марта между гражданкой Солтобаевой А.М. и Зарлыковой Н.Б. произошел конфликт, в результате которого Зарлыкова Н.Б. нанесла телесные повреждения Солтобаевой А.М. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП за №03-011-2021-000424 по ст.119 Кодекса о проступках Кыргызской Республики "Мелкое хулиганство" и начато досудебное производство. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, - говорится в сообщении.

ТИК Токмака 7 апреля 2021 года дано согласие на законное решение в отношении Зарлыковой Н.Б. – кандидата в депутаты городского кенеша от политической партии "Бирге".