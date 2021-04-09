В РФ появится система оценки образовательных потребностей детей мигрантов

В России готовится комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, данная система будет не только выявлять уровень владения ребёнка русским языком и возможные проблемы при освоении им общеобразовательной программы. Но также позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую образовательную траекторию и программу психолого-педагогического сопровождения. Апробировать систему в пилотном режиме предусматривается уже в начале следующего учебного года.

Выступая на недавнем заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, проходившем под председательством Владимира Путина, Сергей Кравцов подчеркнул: тема адаптации мигрантов и их детей находится в сфере пристального внимания правительства страны. По поручению кабинета министров подготовлен и уже отчасти начал внедряться целый комплекс мер по повышению эффективности языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов в российских школах.

По словам министра, работа ведется с с широким кругом заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в частности с Федеральным агентством по делам национальностей. А за основу берется опыт ряда субъектов РФ: это Московская область, Свердловская области, Санкт-Петербург и другие.

"Что здесь имеется в виду? Мы принимаем детей мигрантов в российские школы на общих основаниях. Открываем в регионах, где вопрос адаптации стоит особенно остро, центры открытого образования и обучения русскому языку, их уже открыто одиннадцать. В прошлом году 2500 иностранцев в девяти регионах прошли обучение в таких центрах"- пояснил глава Минпроса.

"Ещё мы разработали курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы те знали тонкости, умели работать с такими детьми, - продолжил министр. - Эта комплексная работа очень важна ещё и потому, что через адаптацию детей происходит адаптация их родителей, в том числе через изучение нашей богатой истории, совместного пути народов России и наших соседских братских стран, опыта наших предков, не раз объединявшихся на фоне общих проблем. Всё это является одним из важнейших элементов формирования межнационального единства".