Кыргызстанке с детьми помогли вернуться из России на родину

Авиарейсом по маршруту "Екатеринбург-Бишкек" была отправлена гражданка Кыргызстана с двумя малолетними детьми. Помогли им в этом генеральное консульство КР в Екатеринбурге и местная кыргызская диаспора.

Как рассказали в генконсульстве, из-за материальных затруднений женщина долгое время не могла приобрести авиабилеты. Содействие ей было оказано в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) "Снижение влияния социально-экономических последствий пандемии коронавируса на мигрантов и их сообщества в Центральной Азии и Российской Федерации". На помощь ей пришли вместе с генконсульством Свердловская областная общественная организация "Уральский дом" и благотворительный фонд "Соотечественник" ("Мекендештер").

В нынешнем году это уже вторая такая гуманитарная акция, предпринятая в Екатеринбурге совместными усилиями. В минувшем месяце аналогичным образом удалось вернуть на родину кыргызстанку с тремя малолетними детьми.

Как отметили в посольстве КР в РФ, дипучреждениями Кыргызстана на территории России уделяется постоянное внимание решению различных проблем, возникающих у соотечественников. В том числе – и в плане организации выезда некоторых из них в Кыргызстан. В самой дипмиссии действует в постоянном режиме телефонная горячая линия, благодаря обращений на которую соотечественникам удается оказывать различную поддержку.