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В Бишкеке домком незаконно продвигал кандидатуру Сергея Шина от "Эмгек"

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- Виктория Гунгер
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Домкомов предупредили об уголовной ответственности за нарушения правил проведения предвыборной агитации, сообщает ЦИК.

Как отмечается, 23 марта 2021 года сотрудниками МВД КР и членами координационной группы оперативного реагирования ЦИК КР при проведении мониторинга выявлено смс-сообщение в Whatsapp мессенджере агитационного характера со стороны главного специалиста МТУ №8 Октябрьского района Бишкека в пользу кандидата в депутаты городского кенеша Сергея Шина от политической партии "Эмгек".

- Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района по ст. 87-1 ч.2 Кодекса о проступках КР "Злоупотребление административным ресурсом". В результате расследования, 7 апреля 2021 года Уполномоченным должностным лицом ОДП УВД Октябрьского района вручено уведомление о подозрении главному специалисту МТУ №8 Л.Шинкаревой в совершении проступка, предусмотренного ст. 87-1 ч.2. Дело направлено в прокуратуру района для изучения и дальнейшей передачи в суд, - отметили в ЦИК.

В настоящее время органами внутренних дел проводится проверка ряда других сигналов об участии домкомов, агитирующих в пользу политических партий/кандидатов. Сигналы, поступившие в КГОР от граждан и СМИ по материалам из социальных сетей зарегистрированы в журнале учета информации.

- Вызваны на допросы представители домовых комитетов микрорайонов в Октябрьском и Свердловском районах Бишкека. По итогам будет дана правовая оценка действиям представителей домовых комитетов с привлечением к ответственности виновных. Со стороны КГОР проводится проверка и ряда других выявленных фактов злоупотребления административным ресурсом в ходе выборов, - подчеркнули в ЦИК.

КГОР призывает представителей домовых комитетов воздержаться от незаконных действий в ходе выборов и предупреждает об уголовной ответственности за нарушение законодательства КР, предусмотренных статьями:

  1. 192 УК КР "Подкуп избирателей" – наказывается штрафом от 180 000 до 260 000 сом либо лишением свободы до 2 лет 6 месяцев.
  2. 87-1 Кодекса о проступках Кыргызской Республики "Злоупотребление административным ресурсом" - штраф от 30 000 до 60 000 сом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


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URL: https://www.vb.kg/399420
Теги:
нарушения, партии, Кыргызстан, подкуп, агитация, #Выборы2021, ЦИК
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