В Бишкеке домком незаконно продвигал кандидатуру Сергея Шина от "Эмгек"

Домкомов предупредили об уголовной ответственности за нарушения правил проведения предвыборной агитации, сообщает ЦИК.

Как отмечается, 23 марта 2021 года сотрудниками МВД КР и членами координационной группы оперативного реагирования ЦИК КР при проведении мониторинга выявлено смс-сообщение в Whatsapp мессенджере агитационного характера со стороны главного специалиста МТУ №8 Октябрьского района Бишкека в пользу кандидата в депутаты городского кенеша Сергея Шина от политической партии "Эмгек".

- Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района по ст. 87-1 ч.2 Кодекса о проступках КР "Злоупотребление административным ресурсом". В результате расследования, 7 апреля 2021 года Уполномоченным должностным лицом ОДП УВД Октябрьского района вручено уведомление о подозрении главному специалисту МТУ №8 Л.Шинкаревой в совершении проступка, предусмотренного ст. 87-1 ч.2. Дело направлено в прокуратуру района для изучения и дальнейшей передачи в суд, - отметили в ЦИК.

В настоящее время органами внутренних дел проводится проверка ряда других сигналов об участии домкомов, агитирующих в пользу политических партий/кандидатов. Сигналы, поступившие в КГОР от граждан и СМИ по материалам из социальных сетей зарегистрированы в журнале учета информации.

- Вызваны на допросы представители домовых комитетов микрорайонов в Октябрьском и Свердловском районах Бишкека. По итогам будет дана правовая оценка действиям представителей домовых комитетов с привлечением к ответственности виновных. Со стороны КГОР проводится проверка и ряда других выявленных фактов злоупотребления административным ресурсом в ходе выборов, - подчеркнули в ЦИК.

КГОР призывает представителей домовых комитетов воздержаться от незаконных действий в ходе выборов и предупреждает об уголовной ответственности за нарушение законодательства КР, предусмотренных статьями: