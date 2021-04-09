Бейшеналиев: В КР впервые состоится форум ректоров из 200 вузов мира

Министерство образования и науки Кыргызской Республики проведет Международный форум ректоров вузов "Роль образования в развитии мировой экономики в постковидный период" 5-8 сентября 2021 года в г. Бишкек. Данное мероприятие объединит представителей более 200 университетов со всего мира для решения проблем международного сотрудничества и сотрудничества университетов в области научных исследований и образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель форума – собрать на одной площадке ректоров вузов и топ-менеджеров ведущих университетов мира, инициировать подписание межвузовских соглашений о сотрудничестве на международном уровне.

В настоящее время организационным комитетом, в состав которого вошли МОН КР и ректора ведущих вузов республики, утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Форума, подготовлен проект программы Форума и ведется работа по составлению списка зарубежных участников.