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Бейшеналиев: В КР впервые состоится форум ректоров из 200 вузов мира

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- Бакыт Басарбек
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Министерство образования и науки Кыргызской Республики проведет Международный форум ректоров вузов "Роль образования в развитии мировой экономики в постковидный период" 5-8 сентября 2021 года в г. Бишкек. Данное мероприятие объединит представителей более 200 университетов со всего мира для решения проблем международного сотрудничества и сотрудничества университетов в области научных исследований и образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель форума – собрать на одной площадке ректоров вузов и топ-менеджеров ведущих университетов мира, инициировать подписание межвузовских соглашений о сотрудничестве на международном уровне.

В настоящее время организационным комитетом, в состав которого вошли МОН КР и ректора ведущих вузов республики, утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Форума, подготовлен проект программы Форума и ведется работа по составлению списка зарубежных участников.


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URL: https://www.vb.kg/399424
Теги:
вуз, форум, Кыргызстан, Министерство образования
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