Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше

Коллектив регионального отделения сотового оператора MegaCom в городе Оше вышел на субботник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО – горы Сулайман-Тоо.

Экологическое мероприятие под лозунгом "MegaCom – за чистый город" прошло 7-8 апреля с участием 50 сотрудников РО компании в южной столице.

В рамках субботника работники MegaCom очистили от мусора прилегающую территорию музейного комплекса, побелили деревья и бордюры, а также высадили тянь-шаньские ели. Кроме того, представители сотового оператора обновили информационные указатели, ведущие к Сулайман-Тоо. Теплая солнечная погода обеспечила отличное настроение всем собравшимся и благоприятные условия для высадки зеленых насаждений. По завершении акции для сотрудников MegaCom провели экскурсию по музейному комплексу.

Отметим, экологические проекты являются неотъемлемой частью корпоративной культуры ЗАО "Альфа Телеком". Сотовый оператор регулярно участвует в общегородских субботниках по всей стране, и для большого коллектива MegaCom это стало доброй традицией.