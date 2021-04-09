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Задержан директор Ошского филиала ГУ "Кадастр"

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- Екатерина Улитина
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ГКНБ КР в ходе проведения мероприятий по демонтажу коррупционных схем в сфере землепользования выявлен и пресечен факт злоупотребления должностным положением со стороны директора Ошского филиала ГУ "Кадастр" Государственного агентства по земельным ресурсам "С.И.Б.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в августе 2020 года ОАО "Ошэлектро" проведен аукцион на продажу административного здания, в результате чего оно было продано по заниженной стоимости за 8 млн. сомов частному лицу.

Следует отметить, что рыночная стоимость земельного участка в указанном районе за 1 сотку составляет более 2,5 млн. сомов. Так, общая площадь здания составляет более 600 м2., расположено на земельном участке в 16,65 соток.

Более того, "С.И.Б." в нарушение установленного порядка, злоупотребляя должностным положением, незаконно выдал Государственный акт о праве частной собственности на указанный земельный участок, в то время как должен был предоставить в бессрочное пользование, без права собственности.

5 апреля 2021 года, задержанный "С.И.Б." водворен в СИЗО ГКНБ по г.Ош и Ошской области.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других коррупционных факторов в сфере землепользования.


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URL: https://www.vb.kg/399426
Теги:
ГКНБ, Ош, Кыргызстан
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