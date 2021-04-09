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Сотрудники бишкекской милиции нашли пропавшую школьницу в кафе

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- Екатерина Улитина
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8 апреля 2021 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Б.М. с просьбой оказать содействие в поисках ее сестры Бапиевой Альбины Бакытбековны 2003 года рождения, которая 8 апреля текущего года, примерно в 08:00 часов утра вышла из квартиры многоэтажного дома в 7 микрорайоне и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции Октябрьского РУВД. Также были направленны соответствующие ориентировки территориальным подразделениям органов внутренних дел.

При проведении комплекса необходимых поисковых и розыскных мероприятий, в течение суток сотрудниками милиции в селе Ленинское в одном из кафе была обнаружена ранее пропавшая Бапиева Альбина Бакытбековна. Доставлена в УВД Октябрьского района, где в целости и сохранности передана законным представителям. В свою очередь, родственники девушки поблагодарили сотрудников милиции за внимательность, оперативность и проявленный профессионализм.

ГУВД г.Бишкек напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности граждан и детям, незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и звоните на круглосуточный короткий номер 102.


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URL: https://www.vb.kg/399428
Теги:
розыск, Бишкек, Кыргызстан
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