Определяйте местоположение своих близких за секунды

Геолокационный сервис "Где ты?" от Мобильного оператора О! – это гарант вашего спокойствия. С его помощью вы всегда сможете оперативно узнавать о местоположении других абонентов сети О!.

Как пользоваться?

Чтобы местонахождение ваших близких определялось по вашему запросу, необходимо предварительно получить согласие от каждого из них. Подключите сервис в приложении "Мой О!" в разделе "Услуги" во вкладке "Информационно-развлекательные услуги" и легко управляйте поиском.

Есть ещё способ подключения и управления сервисом:

Сначала оформите подписку на услугу командой *788*8#вызов; Затем наберите *788# и выберите в меню пункт "Добавить номер"; Введите номер абонента в формате 0AAAXXXXXX.

После этого адресат получит SMS с просьбой разрешить вам запрашивать информацию о его местонахождении. Для выражения своего согласия ему достаточно будет просто ответить на это SMS, написав номер человека, которому разрешается поиск, в формате 0AAAXXXXXX.

Номера всех адресатов, разрешивших вам узнавать об их местонахождении посредством услуги "Где ты?", сохраняются в отдельном списке. Чтобы узнать, где в данный момент находится абонент из вашего списка, просто вызовите меню командой *788# и выберите его номер из списка.

"Где ты?" – удобный и простой способ всегда знать, где находятся ваши близкие и друзья.

Первые 10 дней с момента активации подписки услуга предоставляется бесплатно, далее абонентская плата составляет 3 сома в сутки. Ежедневно предоставляется до 3 бесплатных запросов в день на определение местоположения близких. Подробнее об услуге - на www.o.kg

Мобильный оператор О! – берегите своих близких.