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В Бишкеке пройдет "зеленая" сессия по энергоэффективности в туризме КР

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- Оксана Гут
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Эксперты проекта по продвижению энерго-ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана (ПЭРЭТО) проведут "зеленую" сессию в рамках HoReCa Summit. В отеле "Hyatt Regency Bishkek" 9 апреля соберутся представители гостинично-ресторанного бизнеса, международные эксперты и организации, работающие в области устойчивой окружающей среды и энергетики.

Цель мероприятия – организация обмена информацией и опытом между приглашенными международными экспертами отрасли и проактивными представителями индустрии гостеприимства Кыргызстана для развития сервисов доставки и комбо-меню, "зеленых" технологий и "зеленых" финансов в стране, а также обмена лучшими "зелеными" практиками и успешными примерами внедрения энерго- и ресурсоэффективных технологий в секторе HoReCa.

Одним из успешных примеров применения "зеленых" инициатив является продвижение энергетической безопасности через внедрение наиболее эффективного и устойчивого производства и потребления, а также принципов энерго-ресурсосбережения среди малых и средних туристических предприятий страны.

HoReCa Summit пройдет в 4 этапа, один из которых обозначен как "Зеленая экономика". В ходе него представители компании "ЮНИСОН Групп" представят свои проекты по успешной реализации принципов "зеленой" экономики в сегменте HoReCa в Кыргызстане:

  1. Выступление экспертов по внедрению "зеленых" технологий на предприятиях;
  2. Выступление экспертов о "зеленом" финансировании;
  3. Презентация готовых решений для бизнеса, мастер-классы от ведущих партнеров отрасли.

На встрече также будут рассмотрены успешные кейсы "зеленых" технологий и финансирование их внедрения, последние тренды в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса, сервисы доставки, комбо меню и другие темы.

Кроме того, в рамках данного мероприятия, Ассоциация HoReCa Club совместно с проектом GIZ "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР" наградит предприятия, которые активно движутся в направлении внедрения принципов зеленой экономики и устойчивого развития.

Проект ПЭРЭТО реализуется Американским Университетом в Центральной Азии (АУЦА) в консорциуме с партнерскими организациями: "ЮНИСОН Групп" (Кыргызстан), Technopolis Group (Бельгия), Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production – СSCP (Германия). Он уже начал работать на территории Кыргызской Республики в 2020 году. Из-за распространения COVID-19 ход его реализации был осложнен, но несмотря на это представители малого и среднего бизнеса уже получили консультационную поддержку для внедрения энергоэффективности их объектов, и даже начали применение новых навыков на практике.

Цель проекта – содействие энергетической безопасности и устойчивому росту посредством продвижения практики устойчивого производства и потребления (УПП) и энергоэффективности и ресурсоэффективности (ЭРЭ) среди малых и средних предприятий (МСП) в туристическом секторе Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/399433
Теги:
бизнес, инвестиции, туризм, Бишкек, Кыргызстан, экономика
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