Сегодня в Кыргызстане объявлен день тишины

Сегодня, 10 апреля, в Кыргызстане объявлен день тишины. Об этом сообщает Центризбирком КР.

Как уточняется, согласно Закону "О выборах депутатов местных кенешей", предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования, то есть с 8.00 10 апреля 2021 года.

- Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты, билборды и другие), ранее размещенные вне зданий и помещений избирательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних местах. Все финансовые операции кандидатов и партий, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются в 18.00 предшествующего дню голосования - сегодня, 10 апреля, - подчеркнули в ЦИК.

В Центризбиркоме предупредили, что в случае противоправной агитационной деятельности в отношении нарушителей будут применены соответствующие меры.

Напомним, выборы в местные кенеши и Референдум по Конституции КР в Кыргызстане пройдет завтра, 11 апреля.