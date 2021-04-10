И.о. главы ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев. Послужной список

Заместитель министра внутренних дел полковник милиции Октябрь Урмамбетов представил личному составу полковника милиции Азамата Болотбековича Ногойбаева, назначенного временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Бишкека.

Как отмечается, после представления, заместитель главы МВД, потребовал от руководителей ГУВД Бишкека, УВД Первомайского района, УВД Свердловского района, УВД Октябрьского района и УВД Ленинского района на должном уровне выполнять работу по обеспечению общественной безопасности и по борьбе с преступностью.

Ногойбаев Азамат Болотбекович - полковник милиции. Родился 12 июля 1980 года. Окончил Академию МВД Кыргызстана в 2002 году по специальности "юриспруденция". В органах внутренних дел с 1997 года.

Свою службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным УР ОВД Первомайского района Бишкека. За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам.

Работал на руководящих должностях: заместитель начальника ОУР ОВД Ленинского района Бишкека, заместитель начальника ОВД Жайылского района Чуйской области, начальник отдела ГУБОПиК МВД Кыргызстана, заместитель начальника ГУБОП МВД Кыргызстана, заместитель начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики, начальник ОВД Сокулукского района Чуйской области, начальник отдела по взаимодействию с ГСИН третьего управления Службы криминальной милиции (по борьбе с организованной преступностью) МВД Кыргызской Республики.

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.