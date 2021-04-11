ЦИК: Вне избирательных участков проголосовало 17 099 граждан

Накануне состоялось голосование вне помещения для голосования. Для голосования вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдуме Кыргызской Республики поступило 19 298 заявлений, сообщает ЦИК.

В список избирателей для голосования вне помещения были включены избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования.

- А также избиратели, находящиеся в больницах, в местах содержания под стражей, избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства. Из включенных в список для голосования вне помещения фактически проголосовали 17 099 избирателей, - говорится в информации Центризбиркома.

Отметим, вчера ряд партий и наблюдателей заявили о нарушениях при голосовании вне избирательных участках. По неофициальной информации, на 6 выездных УИКах отменили итоги выездного голосования. Уже заведено 8 уголовных дел на 8 МТУ.