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В списки избирателей на выборы включены 3,3 млн человек

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- Виктория Гунгер
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Всего в списки избирателей по выборам депутатов местных кенешей включены 3 318 130 избирателей, а в список участников референдума - 3 606 201. Поскольку выборы депутатов местных кенешей проводятся не во всех городах и аймаках, а также не проводятся за рубежом, список избирателей и список участников референдума отличаются.

Голосование за депутатов городских кенешей осуществляется за списки кандидатов партий, и места будут распределяться пропорционально количеству полученных голосов избирателей среди политических партий, которые наберут более 7% голосов избирателей.

59 политических партий, участвующих в выборах депутатов городских кенешей, выдвинули 11 782 кандидата и, в среднем, конкуренция составляет 14 кандидатов на место.

Голосование за депутатов айыльных кенешей осуществляется в многомандатных избирательных округах, где избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей. При этом 30% мест в каждом айыльном кенеше зарезервировано для женщин.

18 772 кандидата зарегистрировано для участия в выборах депутатов айыльных кенешей, конкуренция составляет более 2-х человек на место.


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URL: https://www.vb.kg/399468
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, #Выборы2021
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