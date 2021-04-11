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ЦИК напомнила гражданам процедуру голосования на избирательном участке

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- Виктория Гунгер
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Для того чтобы проголосовать, избиратель должен предъявить документ – паспорт или ID, а также пройти биометрическую идентификацию по отпечатку пальцев либо же по биометрии лица, напоминает ЦИК.

Каждый избирательный участок оборудован необходимым количеством оборудования для биометрической идентификации избирателей, из расчета 1 комплект оборудования на 650-700 избирателей. К примеру, если на участке включено 1400 избирателей, то он оборудован 2 комплектами оборудования, а если 1600, то тремя. Поэтому идентификация будет проходить быстро.

Избирателю будут выдавать два вида бюллетеня – по выборам депутатов местных кенешей и по референдуму. Центральная избирательная комиссия напечатала 1300 типов избирательных бюллетеней – специальный бюллетень для каждого округа, в котором проводятся выборы депутатов местных кенешей.

Для того чтобы проголосовать, избиратель должен поставить лишь одну отметку в избирательном бюллетене и пропустить избирательный бюллетень через автоматически считывающую урну. Каждый избирательный участок оборудован 2 автоматически считывающими урнами – одной для подсчета голосов на выборах депутатов местных кенешей и одной для подсчета голосов на голосовании по референдуму. Кроме того, есть запасные избирательные урны, которые могут быть использованы в случае неполадок с основными избирательными урнами.

Избирательные участки оборудованы информационными плакатами с информацией о политических партиях и кандидатах, участвующих на выборах депутатов местных кенешей в конкретном округе, а также информационными плакатами о референдуме. На избирательных участках также размещены экземпляры газеты "Эркин-Тоо" с проектом Конституции.

Кроме того, для того, чтобы проголосовать, избиратель должен предъявить документ – паспорт или ID, а также пройти биометрическую идентификацию по отпечатку пальцев либо же по биометрии лица.

Каждый избирательный участок оборудован необходимым количеством оборудования для биометрической идентификации избирателей, из расчета 1 комплект оборудования на 650-700 избирателей. К примеру, если на участке включено 1400 избирателей, то он оборудован 2 комплектами оборудования, а если 1600, то тремя. Поэтому идентификация будет проходить быстро.

Избирателю будут выдавать два вида бюллетеня – по выборам депутатов местных кенешей и по референдуму. Центральная избирательная комиссия напечатала 1300 типов избирательных бюллетеней – специальный бюллетень для каждого округа, в котором проводятся выборы депутатов местных кенешей.

Для того чтобы проголосовать, избиратель должен поставить лишь одну отметку в избирательном бюллетене и пропустить избирательный бюллетень через автоматически считывающую урну. Каждый избирательный участок оборудован 2 автоматически считывающими урнами – одной для подсчета голосов на выборах депутатов местных кенешей и одной для подсчета голосов на голосовании по референдуму. Кроме того, есть запасные избирательные урны, которые могут быть использованы в случае неполадок с основными избирательными урнами.

Избирательные участки оборудованы информационными плакатами с информацией о политических партиях и кандидатах, участвующих на выборах депутатов местных кенешей в конкретном округе, а также информационными плакатами о референдуме. На избирательных участках также размещены экземпляры газеты "Эркин-Тоо" с проектом Конституции.

Кроме того, вся информация о политических партиях и кандидатах размещена на электронном портале Талапкер, где можно ознакомиться как с программами политических партий и кандидатов, так и с информацией об их избирательных фондах, а также с электронным вариантом проекта Конституции. Таким образом, Центральная избирательная комиссия обеспечила граждан всей необходимой информацией для того, чтобы сделать осознанный выбор.


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URL: https://www.vb.kg/399469
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, #Выборы2021
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