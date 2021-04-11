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В Европе призвали США ужесточить санкции против России

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Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал США совместно с Европой ужесточить санкции против России, пишет ТАСС.

Он выступил за ужесточение ограничений в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Вебер утверждает, что Москва якобы "продолжает курс опасных провокаций", а "усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада", - заявил Вебер.

Глава фракции подчеркнул, что замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации.

В марте Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины. Санкции против тех, кого считают ответственными за "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", касаются 177 граждан и 48 юридических лиц. Это заморозка их заграничных счетов и блокировка доступа к различным экономическим ресурсам ЕС.

Совет ЕС напоминает, что не признает присоединения Крыма к России. Санкции по этому поводу против россиян ввели в марте 2014 года.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399479
Теги:
Европа, Россия, США, санкции
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