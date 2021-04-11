Легенда о кузнеце Бөлөкбае и о мече Зулпукор

Чтобы подчеркнуть свою значимость многие воины-добровольцы, борцы за веру – гази (ар. газв - набег) стали просить кузнецов изготовить им такой же меч, какой был у четвёртого халифа Арабского халифата, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда Али ибн абу Талиба (656-661 гг.), владельца божественного меча Зулпукора. Так в этом периоде появилось огромное количество подобных Зулпукору мечей, которые за свою особенную конструкцию стали составлять новый тип воинского снаряжения – меч Зулпукор, являющимися искусными подделками местных мастеров. Многие воины считали, что побывавший в руках пророка Мухаммеда меч обладал неслыханной силой.

Позднее и многие командиры воинских дружин и предводители племен тоже стали носить подобные мечи. Так в кыргызском эпосе "Манас" владельцем меча Зулпукор был командир воинской дружины "Чоро", предводитель кыргызского народа Манас. Этот меч был ему подарен за его воинские подвиги по решению всех предводителей племён кыргызского народа. Один из этих предводителей съездил в город Самарканд, где жил знаменитый кузнец Болокбай из рода Жети-Кашка, давний друг Кошоя и сделал ему почётный заказ.

Кем же был этот персонаж, о котором неоднократно упоминается в эпосе "Манас".

Тут надо сказать, что в кыргызском фольклоре идёт разговор о двух персонажах: о материальном реальном человеке - хромом кузнеце Бөлөкбае, жившем в тот же период, когда жили Манас и другие герои эпоса и о мифическом духе-покровителе ремёсел Даут-Ата, (кырг., уст. Дөөтγ-Ата = дөөтγ - ремесленник, мастер + миф. ата – дух-покровитель), одного из сонма сверхъестественных существ более древнего доисламского периода, когда на территории Кыргызстана было распространено язычество. Поэтому этот персонаж как материальный человек (Бөлөкбай) мог быть хромым, а как дух-покровитель (Даут-Ата) он был незримым, но мог принимать любые обличья, в том числе и человека. Злесь же следует отметить, что мифические персонажи народного фольклора: боги, духи-покровители, ангелы, дьяволы, бесы и черти были согласно статута бессмертными, а обычные материальные люди были смертными персонажами, в чём было одно из главных отличий их друг от друга.

Из эпоса "Манас" известно, что отцом Бөлөкбая был один из друзей дяди Манаса Кошоя. Кузнец Бёлёкбай появился в Кыргызском фольклоре совсем недавно, после того как в 1984 году в изложении известного манасчы Жусуп Мамая уулу был издан в Китае в г. Урумчи на арабском языке в 8-ми томный сборник его сочинений.

Когда мальчик родился родители от радости назвали его Белек (кырг. подарок). Позднее он рассказывал Семетею, сыну Манаса, что с самого детства он был другом юного Манаса и участником дружины "Чоро", созданной наставником Манаса Бакаем, для обучения мальчиков из их племени военному искусству, а позднее, когда Манас в 12-летнем возрасте становится предводителем кыргызского народа участвовал во всех воинских сражениях юного Манаса. Но в одном из боёв он был тяжело ранен и на всю жизнь остался хромым инвалидом.

В этот период на территорию Кыргызстана пришли полчища монгольских завоевателей и спасаясь от их насилия многие кыргызские семьи бежали в Ферганскую долину. Переселилась в г. Самарканд и семья Белека. Из-за свей увечности Белек не мог быть ни хлебопашцем, ни скотоводом, ни воином, ни охотником и его родители были разочароваы этим фактором и стали называть его Бөлөк (кырг. не тот, кого ждали) и отдали его в подмастерье к местному кузнецу Даркану (монг. тархан - кузнец). Природный ум, желание, трудолюбие сделали Бөлөкбая в скором времени известным кузнецом-уста (ир. уста - знаменитый мастер, искусный мастер, ас; в эпосе – оружейный мастер).

Он ковал воинскую амуницию: доспехи, шлемы, латы; оружие: мечи, сабли, пики, копья, кинжалы и ножи; элементы сбруи лошадей: подковы, стремена и др.; сельскохозяйственную технику: лопаты, кетмени, кирки, ломы и другое оборудование; женские украшения∶ браслеты, серьги, подвески. И из любого куска железа мог сделать полезную в домашнем хозяйстве вещь.

Слава об его искусстве разнеслась по всей округе и ближайшим селениям и он стал участником многих устных рассказов, в которых его стали называть хромой (кырг.- текер) Бөлөкбай. В кыргызском 3-х томном варианте эпопеи Манас" его имя не называется, и он обозначается как "хромой мастер" (у В.В.Радлова) или "хромой кузнец" (у Ч.Валиханова).

На приведённом рисунке Бөлөкбай зображен в кузнице в узбекском халате. Здесь надо сказать, что бежавшие в Ферганскую долину кыргызские семьи постепенно начали перенимать все обычаи и атрибуты узбекского быта: их одежду, религиозные и бытовые праздники, речь. А узбекский стеганый халат хорошо защищал от жары и возможных ожогов и травм при работе с раскалённым металлом.

Многие сказители и создатели разнообразных жанров народного творчества – акыны, ырчы, манасчы и сынчы, знакомые с народным фольклором других народов, стали иногда отожествлять Бөлөкбая с идентичными мифическими персонажами других народов: с древнегреческим Гефестом, древнеримским Вулканом, древнегерманским Велундом, африканским Боли и другими.

Но это не случайное совпадение? Всё дело в том, что эти персонажи: покровители, боги ремесел и другие мифические герои были представлены хромыми потому, что в прошлом мастерами были в основном люди именно с такими физическими недостатками, так как они по этой причине не могли пасти скот, заниматься земледелием, охотой или быть воинами. А самой большой проблемой для них была трудность с посадкой на коня и слезанием с него и поэтому они не могли участвовать в военных походах, путешествиях и прочих перемещениях, связанных с верховой поездкой на коне.

В кыргызском фольклоре некоторые сказители идентифицируют кузнеца Болокбая с древнетюркским Даут-Ата (кырг._ дөөтγ –ремесленник, мастер + ата – покровитель). Но это не может быть, так как они не совместимы по следующим показателям: Даут-Ата – мифический герой, бог, дух-наставник, бессмертный и незримый для обычного человека, а Бөлөкбай – литературный материальный человек, с ограниченным сроком жизни. Об этом же говорят и их имена: в кыргызском языке именной аффикс "ата" при именах собственных имеет значение дух-покровитель, а аффикс "бай" является почётным титулом местного феодала, обладающего большим стадом овец.

В варианте манасчи С. Каралаева, Бөлөкбай уже в зрелом возрасте вместе с Бакаем и Сары-Тазом даёт советы и помогает юному сыну Манаса Семетею расправиться со своими противниками и вернуть его законную власть. Позднее, когда Семетей сам становится жертвой завистников и измены Канчоро и погибает в неравной схватке, Бөлөкбай вместе со сторонниками Семетея пытаются противостоять изменникам и не дают им разграбить казну и богатство Семетея, но тоже погибают в неравной схватке. Так завершается судьба кузнеца Бёлёкбая и фиксируется факт его смерти, как обычного человека.

Кузнец Бөлөкбай,как опытный мастер, уста, ас, был хорошо известен не только среди жителей города Самарканда, но и соседних районов. И поэтому он и был выбран Кошоем и Бакаем как мастер-кузнец, способный изготовить аналог легендарного меча Зулпукор.

На самом деле меч Зулпукор как один из видов боевого оружия и главных символов ислама в соответствии с воинской терминологией был саблей с односторонней заточкой и раздвоенным лезвием клинка, а все последующие копии меча Зулпукор изготовлялись местными кузнецами различной формы и конструкций, зависящими от их личных фантазий и опыта.

Легенда о том как Манасу была заказана копия меча Зулпукр приводится в одном из вариантов кыргызского эпоса "Манас, записанного Жакыпом Мамай уулу и благодаря этому факту стала знакомой широкому слою населения. Надо сказать, что рассказчик был хорошо знаком с кузнечным искусством, так как сумел описать все операции литья и ковки металла, конструирования и изготовления меча, его художественного оформления и ювелирного украшения.

По версии этого сказителя эту миссию было поручено выполнить Бакаю, фактическому командиру воинской дружины Манаса (чоро). Хан Кошой, дядя Манаса, хорошо знакомый с самым знаменитым мастером того времени искусным кузнецом Бөлөкбаем который был с ним одного племени, сказал Бакаю перед отъездом:

- Манас – предводитель нашего народа и ему пора заменить его боевой меч на более титулованный меч Зулпукор. Поезжай в Самарканд к нашему кузнецу Бөлөкбаю и проси его изготовить Манасу новый меч из самой лучшей дамасской стали и заодно постарайся узнать какие сможешь секреты кузнечного искусства, чтобы обучить нашего местного кузнеца.

- Хорошо, - сказал Бакай и, вязяв с собой двух чоро-охранников, отправился в дальний путь. И хотя их поездка была и трудна и опасна, им удалось без особых приключений доехать до Самарканда. И уже здесь, расспрашивая местных жителей, они нашли кузницу Бөлөкбая, которая была расположена на окраине города в долине реки Сиаб и наряду с прямыми своими функциональными обязанностями, служила местом сбора местного населения.

Кузнец у многих народов c древнейших времён всегда был уважаемым человеком в селении. Недоступные другим навыки и умение кузнеца окружали его профессию ореолом таинственности в глазах суеверных соплеменников. Не только мастер, но и его кузница наделялись определенной святостью. Женщины, страдавшие от бесплодия, приготовив еду, посещали кузницу и угощали мастера, а сами поклонялись огню в горне. Многие больные люди приходили в кузницу и пили воду, в которой охлаждались раскалённые кузнечные заготовки и такая вода считалась целебной.

Священными считались и инструменты кузнеца: запрещалось перешагивать, перепрыгивать через них и наступать на них ногой. Люди верили в чудотворные силы кузнеца по исцелению человека от болезней, по предотвращению падежа скота. Чтобы остановить падёж овец, мастер устанавливал наковальню посередине загона, разжигал огонь кузнечным мехом и накалившееся докрасна железо отбивал молотом, да так, что кругом разлетались яркие искры, распугивая овец. После этого считалось, что падёж обязательно прекратится.

Ку́зница или кузня была ремесленной мастерской, в которой производилась ручная обработка металла, как правило, ковкой.(уплотнением металла и приданием ему необходимой формы). В кузнице можно было производить практически все первичные операции при работе с металлом: плавить металл, заливать его в форму, а также последующие операции, включающие в себя: свободную ковку, кузнечную сварку, горновую пайку меди, термическую обработку изделий, закалку, штамповку, волочение, изгиб, кручение, чеканку и тому подобные операции.

В недалёком прошлом кузница была основным местом изготовления оружия и орудий труда. Кузнечное ремесло и кузнечное производство имели многовековую историю. Человеку давно были известны простейшие кузнечные инструменты для ковки: молот, клещи и наковальня, а также и простейшее нагревательное оборудование - горн, меха.

Когда Бакай со спутниками подошли к кузнице, её закопченные двери были распахнуты настежь, а изнутри были слышны перестуки молотков, шипенье мехов, грузные удары больших молотов.

Узнав, что к нему прибыл одноплеменник по поручению Кошоя, Бөлөкбай вышел к нему навстречу. Они обнялись, и кузнец спросил Бакая о цели его приезда. Бакай передал Бөлөкбаю просьбу Кошоя, сделать Манасу новый дамасский меч,

Бөлөкбай, выслушав просьбу Бакая, согласился изготовить для Манаса меч Зулпукор и сказал:

- Я не раз изготовлял для дружины Манаса различное вооружение и ружья, чтобы было чем отбиться от врагов и обеспечить спокойную жизнь своего народа и показать нашим проклятым врагам, чего стоит в этом тленном мире каждый дружинник Манаса.

Наблюдая за подготовкой кузнеца к работе, Бакай попросил его:

- Сделай, мастер острый меч, чтобы мог он врагов сечь. Чтобы камни разрубал, сабли и мечи ломал; чтобы он любой металл на две части разрубал.

Чтобы лишь при виде этого меча, враги кыргызов дрожали от страха.

В эпосе "Манас" такой меч назван "нар кескен – разрубающий верблюда". Такой эпитет этому мечу был дан рассказчиком, чтобы враги кыргызов, пренебрежительно относящиеся к ним (кесир), вспомнили какие на самом деле кыргызские воины.

Воодушевлённый таким почётным заказом Бёлёкбай приложил весь свой опыт, навыки и мастерство и, взяв заранее заготовленную заготовку клинка, после её разогрева начал бить по ней молотком уплотняя металл и придавая ему нужную форму. При выполнении этой операции, по свидетельству рассказчика, мастер бил по заготовке молотком от сотни до тысячи раз.

- Если мастер разрешит, я хотел бы посмотреть на секреты вашего мастерства, - попросил Бакай, вспомнив наказ Кошоя.

- Дверь моей кузницы всегда открыта и все желающее могут посмотреть на мою работу, - ответил кузнец.

Бакай был уже не молод и с дороги очень устал. Бөлөкбай это увидел и отвёл Бакая отдохнуть. И пока он отдыхал, Бөлөкбай начал ковать клинок меча

Вечером, когда Бакай отдохнул, он ему сказал:

- Чтобы окончательно изготовить меч, мне нужно будет ещё три дня: для отделки клинка, для изготовления ножен и для ювелирных украшений.

- Хорошо, я подожду, - ответил Бакай.

Обладая острым умом, хорошей памятью и опытом военных сражений, Бакай, наблюдая работу кузнеца по изготовлению копий мечей сделал вывод, что его общий период работы состоит из трёх этапов: 1 . выплавка железа и изготовление стали; 2 –изготовление заготовки и копии меча; 3 изготовление меча и его инкрустация.

Наконец все работы по изготовлению меча были закончены, и Бакай, от души поблагодарив Бөлөкбая и достойно наградив его, с новым мечом Зулпукор тронулся в обратный путь.

Так у Манаса появился меч Зулпукор, с которым он не расставался до конца своей жизни.

Много годов пролетело с тех пор,

Но помнят в народе про меч Зулпукор.

А что в народный фольклор попадалось,

Назад уже в виде легенд возвращалось.

Автор: Юрий Беляков