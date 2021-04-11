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Аннулированы результаты голосования вне помещения на 15 УИК

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- Виктория Гунгер
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В избирательные участки города Бишкек было подано 4 990 заявлений по голосованию вне помещения, 10 апреля проголосовал 4 001 избиратель.

При этом в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступили заявления/жалобы на нарушения избирательного законодательства во время голосования вне помещения от Общественного фонда "Общее дело" и политической партии "Республика".

10 апреля 2021 года на своем заседании Бишкекская ТИК рассмотрела данные жалобы и отменила итоги голосования вне помещения на следующих избирательных участках города Бишкек:

  1. Ленинский район: УИК №№1028, 1029, 1036;
  2. Свердловский район: УИК №№1309, 1312, 1311.

Всего для голоссования вне помещения в г.Ош поступило 1 519 заявлений. 10 апреля 2021 года на своем заседании Ошская ТИК рассмотрела некоторые жалобы и отменила итоги голосования вне помещения на следующих избирательных участках города Ош:

УИК №№5279, 5551, 5284; 5904; 5316

10 апреля 2021 года на своем заседании Токмокская ТИК рассмотрела некоторые жалобы и отменила итоги голосования вне помещения на следующих избирательных участках города Токмок:

УИК №№7079, 7068, 7072;

Аламудунская ТИК 10 апреля приняла решение отменить итоги голосования вне помещения на избирательном участке №7182.


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URL: https://www.vb.kg/399486
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, #Выборы2021
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