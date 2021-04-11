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В Бишкеке общественный транспорт работает в штатном режиме

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- Виктория Гунгер
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Городской общественный транспорт работает в штатном режиме, сообщает мэрия Бишкека.

Как отмечается, 11 апреля, на линию вышло 1044 единицы пассажирского транспорта, из них: автобусы – 73, троллейбусы – 111, маршрутки – 860.

- Дорогие горожане! Пожалуйста! Соблюдайте санитарные правила! Носите маски, следите за чистотой рук, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких!, - подчеркнули в мэрии.

Традиционно любой вопрос или жалобу мэрия Бишкека принимает по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185.


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URL: https://www.vb.kg/399488
Теги:
мэрия, транспорт, Кыргызстан
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