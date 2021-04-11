В Бишкеке общественный транспорт работает в штатном режиме

Городской общественный транспорт работает в штатном режиме, сообщает мэрия Бишкека.

Как отмечается, 11 апреля, на линию вышло 1044 единицы пассажирского транспорта, из них: автобусы – 73, троллейбусы – 111, маршрутки – 860.

- Дорогие горожане! Пожалуйста! Соблюдайте санитарные правила! Носите маски, следите за чистотой рук, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких!, - подчеркнули в мэрии.

Традиционно любой вопрос или жалобу мэрия Бишкека принимает по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185.