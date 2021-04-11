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В ЦИК поступило 106 заявлений о нарушениях во время выборов

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В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило 106 заявлений о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

По информации, 36 заявлений касаются подкупа голосов, 23 – применения административного ресурса, остальные – другие нарушения.

Также стало известно, что в адрес МВД поступило 255 сообщений о нарушениях.

Ранее партии НДПК, "Реформа", "Республика", "Социал-демократы", "Улуу Журт" и "Ак Бата" заявили о подкупе голосов и применении административного ресурса.

В Кыргызстане сегодня, 11 апреля в 8:00 стартовало голосование на 2 435 избирательных участках. Кыргызстанцы выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7560 депутатов - в 420 айылных , а также голосуют за новую Конституцию.


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URL: https://www.vb.kg/399490
Теги:
выборы, нарушения, референдум, Кыргызстан
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