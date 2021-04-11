Погода
$ 84.80 - 84.91
€ 100.62 - 101.82

В Оше водитель, пытаясь скрыться от милиции, спровоцировал ДТП

352  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь с 10 на 11 апреля, примерно в 02.00 часов ночи в дежурную часть поступила информация о том, что в районе сельского округа Жапалак, на участке дороги Ош – Ноокат столкнулись грузовая машина марки "ДАФ" и легковой автомобиль "ВАЗ 2106", сообщает УВД Ошской области.

Как отмечается, была установлена личность погибшего владельца легкового автомобиля – им оказался житель села Жапалак А.К., 1964 года рождения.

- Грузовой автомашиной управлял житель города Таш-Кумыр Жалал-Абадской области, 1973 года рождения. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за выезда автомашины "ВАЗ-2106" на встречную полосу движения. В результате ДТП погибли трое – водитель легковушки, две женщины, находившиеся на пассажирском сиденье. Личность одной изних установлена – жительница Ошской области А.Р., 1981 года рождения. Ещё один пассажир – житель Ноокатского района А.Н., 1981 года рождения, с различными травмами он был доставлен в реанимационной отделение городской больницы. По данному факту материалы были зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 297 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств") Уголовного кодекса, - проинформировали в милиции.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой в автомобиле "ВАЗ" была обнаружена резиновая дубинка, которая используется в качестве спецсредства сотрудниками ОВД.

- Водитель грузовой машины рассказал, что легковушка выехала на встречную полосу и совершил лобовое столкновение. Также стало известно, что водитель легкового автомобиля отказался подчиниться требованиям сотрудников отдела патрульной службы милиции по УВД города Ош. Инспекторы, включив проблесковые, и громкоговоритель поехали следом, требовали остановить транспортное средство. По данному факту были опрошены старший инспектор ОПСМ УВД города Ош, они рассказали, что примерно в 23:40 поступила информация о том, что неизвестные проникли в дом жителя улицы Бекбалаева города Ош М.Б.. Онм взломали дверь, а после стали избивать дубинкой и требовать денежные средства. На место выехала сотрудники патрульной службы милиции, - поясняется в информации.

Сотрудниками службы криминальной милиции начаты оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления.

- Вместе с ними поехали потерпевший и его сосед. По пути они увидели автомобиль "ВАЗ-2106", в котором могли находиться подозреваемые в совершении разбойного нападения. Потерпевший М.Б. опознал авто и граждан, сидевших в нем. Чтобы остановить автомобиль с подозреваемыми, сотрудники патрульной службы милиции включили и громкоговорящие

устройства. Но однако водитель автомашины "ВАЗ-2106" отказался подчиняться требованиям сотрудников и стал увеличивать скорость, чтобы скрыться с места происшествия. По факту разбойного нападения материалы были зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 202 ч.2 ("Разбой") УК. Были назначены соответствующие экспертизы, в том числе по определению степени тяжести травм, полученных потерпевшим. Также назначена судебно-автотехническая экспертиза с целью определения виновника ДТП, - добавили в УВД Оша.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399491
Теги:
Ош, Ошская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  