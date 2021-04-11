В Оше водитель, пытаясь скрыться от милиции, спровоцировал ДТП

В ночь с 10 на 11 апреля, примерно в 02.00 часов ночи в дежурную часть поступила информация о том, что в районе сельского округа Жапалак, на участке дороги Ош – Ноокат столкнулись грузовая машина марки "ДАФ" и легковой автомобиль "ВАЗ 2106", сообщает УВД Ошской области.

Как отмечается, была установлена личность погибшего владельца легкового автомобиля – им оказался житель села Жапалак А.К., 1964 года рождения.

- Грузовой автомашиной управлял житель города Таш-Кумыр Жалал-Абадской области, 1973 года рождения. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за выезда автомашины "ВАЗ-2106" на встречную полосу движения. В результате ДТП погибли трое – водитель легковушки, две женщины, находившиеся на пассажирском сиденье. Личность одной изних установлена – жительница Ошской области А.Р., 1981 года рождения. Ещё один пассажир – житель Ноокатского района А.Н., 1981 года рождения, с различными травмами он был доставлен в реанимационной отделение городской больницы. По данному факту материалы были зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 297 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств") Уголовного кодекса, - проинформировали в милиции.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой в автомобиле "ВАЗ" была обнаружена резиновая дубинка, которая используется в качестве спецсредства сотрудниками ОВД.

- Водитель грузовой машины рассказал, что легковушка выехала на встречную полосу и совершил лобовое столкновение. Также стало известно, что водитель легкового автомобиля отказался подчиниться требованиям сотрудников отдела патрульной службы милиции по УВД города Ош. Инспекторы, включив проблесковые, и громкоговоритель поехали следом, требовали остановить транспортное средство. По данному факту были опрошены старший инспектор ОПСМ УВД города Ош, они рассказали, что примерно в 23:40 поступила информация о том, что неизвестные проникли в дом жителя улицы Бекбалаева города Ош М.Б.. Онм взломали дверь, а после стали избивать дубинкой и требовать денежные средства. На место выехала сотрудники патрульной службы милиции, - поясняется в информации.

Сотрудниками службы криминальной милиции начаты оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления.

- Вместе с ними поехали потерпевший и его сосед. По пути они увидели автомобиль "ВАЗ-2106", в котором могли находиться подозреваемые в совершении разбойного нападения. Потерпевший М.Б. опознал авто и граждан, сидевших в нем. Чтобы остановить автомобиль с подозреваемыми, сотрудники патрульной службы милиции включили и громкоговорящие

устройства. Но однако водитель автомашины "ВАЗ-2106" отказался подчиняться требованиям сотрудников и стал увеличивать скорость, чтобы скрыться с места происшествия. По факту разбойного нападения материалы были зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 202 ч.2 ("Разбой") УК. Были назначены соответствующие экспертизы, в том числе по определению степени тяжести травм, полученных потерпевшим. Также назначена судебно-автотехническая экспертиза с целью определения виновника ДТП, - добавили в УВД Оша.