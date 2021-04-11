ТИК: УК КР предусматривает ответственность за нарушение тайны голосования!

В избирательные участки города Бишкек было подано 4 990 заявлений по голосованию вне помещения, из которых проголосовали 4 001 избиратель.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступили заявления/жалобы на нарушения избирательного законодательства во время голосования вне помещения от Общественного фонда "Общее дело" и политической партии "Республика".

В жалобах сообщается о возможном подкупе, нарушении тайны голосования и различных формах давления (доводы о нарушении тайны голосования подтверждаются видео записями).

Согласно статье 31 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей": "Избирательный бюллетень заполняется избирателем специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц. Специально оборудованное место должно быть установлено или изготовлено с учетом обеспечения тайны волеизъявления голосующего при заполнении избирательного бюллетеня и возможности контроля членами избирательной комиссии и наблюдателями за действиями голосующего".

Нарушения тайны голосования – одна из форм воспрепятствования осуществления избирательных прав граждан. Данное право граждан не может быть никоим образом ограничено. Уголовный Кодекс КР предусматривает ответственность за нарушение тайны голосования (статья 191 УК КР)

Бишкекская ТИК сообщает о недопустимости какой-либо формы воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан.

10 апреля 2021 года, на своем заседании, Бишкекская ТИК рассмотрела данные жалобы и отменила итоги голосования на следующих избирательных участках города Бишкек:

- Ленинский район: УИК №№1028, 1029, 1026;

- Свердловский район: УИК №№1309, 1312, 1311.