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Жээнбеков: Для страны будет больше пользы от моего молчания

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- Бакыт Басарбек
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Бывший президент КР Сороонбай Жээнбеков проголосовал сегодня в Бишкеке на избирательном участке №1327.

После голосования он ответил на вопросы журналистов.

- В мой адрес стало высказываться много различных мнений. Все это я слушаю и анализирую. Разумеется, мне есть что сказать, но чем возражать и спорить с различными политиками, для страны будет больше пользы от моего молчания. Про меня лично что говорят выдержу. Для меня сейчас важнее стабильность в стране и единство, - сказал Жээнбеков.

Источник: super.kg


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URL: https://www.vb.kg/399495
Теги:
выборы, референдум, Бишкек, Сооронбай Жээнбеков
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