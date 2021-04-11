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В Москве таксист-кыргызстанец подозревается в изнасиловании пассажирки

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- Евгений Денисенко
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В Москве задержан уроженец Кыргызстана, работавший здесь таксистом. Он обвиняется, по информации РИА Новости, в совершении насильственных действий сексуального характера над 37-летней пассажиркой, которая воспользовалась услугой этого такси.

Инцидент произошел поздним вечером 8 апреля. О нем стало известно после обращения самой пострадавшей в полицию. По ее словам, она возвращалась с корпоратива до дома на Ленинском проспекте и неподалеку от метро "Белорусская" вызвала по мобильному приложению такси. Однако, будучи нетрезвой, в пути заснула. И проснулась от того, что ее насилуют в салоне автомобиля.

Уже на следующий день этот водитель был задержан, чему помогли и содержащиеся в компьютере данные об этом вызове. Подозреваемым оказался 26-летний приезжий из Кыргызстана, занимающийся в столице пассажирским извозом. Он, как сообщается, уже признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ "Изнасилование". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


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URL: https://www.vb.kg/399497
Теги:
Россия, Кыргызстан, таксист - насильник, Мигрант
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