Умер бывший исполнительный редактор "Вечернего Бишкека" Владимир Козлинский

Сегодня на одном из кладбищ на юге Израиля – похороны бывшего исполнительного редактора газеты "Вечерний Бишкек" Владимира Ароновича Козлинского. 13 июня ему исполнился бы 71 год.

Как сообщили VB.KG его бишкекские и израильские друзья, "одна из лучших в мире израильская медицина удерживала его на этом свете более 11 месяцев - с того мига, как у него произошла остановка сердца, которое все-таки удалось завести. Причем хотя отсутствие сердцебиений было длительным, он периодически приходил в себя, узнавал окружающих и так далее. Но, конечно же, оставался прикованным к больничной койке и аппаратуре. Увы, ресурсы любого человека не безграничны. Видимо, и он исчерпал свои".

Уроженец казахстанского Казалинска, Володя Козлинский учился во фрунзенской средней школе, затем стал одним из лучших выпускников филологического факультета Кыргызского государственного университета. Объективно: немногим из выпускников филфака тех лет Козлинский публиковал свои рассказы не только в местных сборниках издательства "Мектеп". Но и - о первом кыргызском генерале Эргеше Алиеве - в солидном московском сборнике издательства ДОСААФ 1983 года "Люди долга и отваги".

После вуза Козлинский вдруг два года проходил срочную военную службу. Потому что офицеры военной кафедры КГУ незадолго до окончания им филфака вдруг дали на военных занятиях команду: "Кто не хочет служить офицером-срочником, два шага вперед!" И вышел один Козлинский, потому что он определил для себя – "хочу быть журналистом". Его одного и заставили служить, "как бы от противного".

После армейской службы был корреспондентом аламединской районной газеты "За ударный труд". Принявшую его на работу туда тогдашнюю и. о. главного редактора, а впоследствии ведущую вечеркинскую журналистку Зинаиду Сорокину называл "моя вторая мать – журналистская!"

Потом была корреспондентская работа в газете "Комсомолец Киргизии", заведующим общественно-политическим отделом в КирТАГе. Своим призванием он считал работу в газете, при первой возможности перешел в газету "Вечерний Фрунзе", ставшую в феврале 1991-го "Вечерним Бишкеком". Быстро вырос до заместителя главного редактора, затем первого заместителя главреда, наконец, до исполнительного редактора, каковым и был до конца августа 1999 года.

Увы, после ухода из "Вечерки" попытка Козлинского основать вместе с другими кыргызскими журналистами газету "Постфактум" оказалась безуспешной. Акаевский режим стал грубо прессовать СМИ, и "Вечерний Бишкек" в первую очередь. Козлинскому пришлось вместе с семьей срочно репатриироваться в Израиль.

Даже его оппоненты, а таких при резком и взрывном характере В. А. всегда было много, признавали, что именно он в основном определял творческую политику "Вечерки" во второй половине 80-х и в 90-е годы, когда ее разовый тираж превышал одно время фантастические 100 тысяч экземпляров.

Признавали его заклятые друзья и то, что при всех его "особенностях характера" – "Владимир Аронович обладает отличным чутьем на нужную для газеты тему, знает как нужно ее подать, способен оценить по заслугам талантливую работу коллег–журналистов. Он, в совершенстве овладев мастерством общественного защитника, выступал на многочисленных судах, порою удивляя знанием законодательства даже опытных судей".

Только за 1998 год "Вечерке" было предъявлено 11 судебных исков где–то на 38 миллионов сомов. При активном участии Козлинского 9 процессов "Вечеркой" было выиграно в суде первой инстанции. В двух, согласно решению суда, "ВБ" вынужден был дать опровержения одной–двух позиций (не всего материала в целом) и выплатить по 1000 сомов компенсации. По одному из девяти выигранных дел суд решил взыскать понесенные редакцией расходы в пять с лишним тысяч сомов с истца.

В январе 1999-го, а в те десятилетия "ВБ" выходил 5 раз в неделю, Козлинский в одной из своих статей приводил интересную статистику и делал интересные выводы: "В обычные дни "Вечерку" покупают тысяч 35 жителей Бишкека. Читают, соответственно, от 70 до 150 тысяч. По пятницам число тех, кому мы, ну, скажем так, нравимся, как минимум удваивается. Ежедневно газета публикует где–то около 5 тысяч рекламных объявлений. То есть не менее 5 тысяч человек каждый день голосуют за то, что именно в нашей газете их послания прочтут, именно нашей газете отдают они предпочтение перед целым рядом других изданий".

И вывод Козлинского был такой: "Спасибо, мы чувствуем всю меру своей ответственности и стараемся не обмануть ожиданий читателей. Но... Мы не червонец, чтобы всем нравиться. Да, десятку–другому героев наших публикаций мы сильно не понравились. Не беда! "Главное - твое доверие, читатель. Твоя вера в нас. Твоя повседневная помощь".

Эти слова сохраняют свою силу и сегодня для всех СМИ Кыргызстана, славным и ярким деятелем которых в конце прошлого века был Владимир Козлинский.

Светлая ему память!