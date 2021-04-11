Наблюдатели зафиксировали 50 возможных нарушений голосования. Какие?

Наблюдатели ОФ "Общее дело" зафиксировали 50 случаев возможных нарушений во время голосования на избирательных участках. Из них 31 случай по Бишкеку, 19 случаев по Ошу.

Перечень возможных нарушений, зафиксированных наблюдателями:

Нарушение тайны голосования - УИКи № 1333, 5300, 5913, 1327, 1150, 5559

Агитация в день голосования - УИКи № 5290, 5300, 1314

Влияние на волеизъявление избирателя - УИКи № 1302

Процедурные нарушения - УИКи № 5313, 1136, 1033, 1022, 1333, 1351, 5558, 1158, 5275, 1053, 1158,

1317, 5284, 5300, 1147, 1136, 1114, 1026, 1241, 1343, 1115, 5323, 1303, 1228, 1343,

1351, 1206, 1035, 5559, 1333, 5283

Ущемление прав наблюдателя - УИКи № 5301

Фото-видеосъемка заполненного бюллетеня - УИКи № 1305, 1050, 5283

Подкуп избирателей УИКи № 5313

Присутствие на УИК лиц, которые не могут находиться на участке в день

голосования - УИКи №1337, 5312, 1337, 5283