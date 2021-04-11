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Наблюдатели зафиксировали 50 возможных нарушений голосования. Какие?

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- Виктория Гунгер
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Наблюдатели ОФ "Общее дело" зафиксировали 50 случаев возможных нарушений во время голосования на избирательных участках. Из них 31 случай по Бишкеку, 19 случаев по Ошу.

Перечень возможных нарушений, зафиксированных наблюдателями:

Нарушение тайны голосования - УИКи № 1333, 5300, 5913, 1327, 1150, 5559

Агитация в день голосования - УИКи № 5290, 5300, 1314

Влияние на волеизъявление избирателя - УИКи № 1302

Процедурные нарушения - УИКи № 5313, 1136, 1033, 1022, 1333, 1351, 5558, 1158, 5275, 1053, 1158,

1317, 5284, 5300, 1147, 1136, 1114, 1026, 1241, 1343, 1115, 5323, 1303, 1228, 1343,

1351, 1206, 1035, 5559, 1333, 5283

Ущемление прав наблюдателя - УИКи № 5301

Фото-видеосъемка заполненного бюллетеня - УИКи № 1305, 1050, 5283

Подкуп избирателей УИКи № 5313

Присутствие на УИК лиц, которые не могут находиться на участке в день

голосования - УИКи №1337, 5312, 1337, 5283


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URL: https://www.vb.kg/399502
Теги:
нарушения, референдум, Кыргызстан, #Выборы2021, ЦИК
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