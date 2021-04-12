Не спешите сдаваться. Гороскоп с 12 по 18 апреля

Овен. Претворяйте в жизнь возникшие идеи, включайтесь в совместные с друзьями проекты и устраивайте загородные поездки. Благодаря вашему оптимизму вы преодолеете любые преграды и воодушевите даже самых заядлых скептиков на участие в новых проектах. На волне энергетического подъема постарайтесь не испортить отношений с руководством и влиятельными людьми. Ваши резкие реплики возымеют иное действие, создав конфликт, в итоге которого вы можете утратить доверие.

Телец. Вы справитесь практически с любыми возникающими проблемами, если не поддадитесь панике. В эмоциональном порыве, свернув с намеченного пути, вы разрушите созданное. Поездки и прочая суета могут пагубно отразиться на здоровье. Продолжая шаг за шагом двигаться к цели, вы благодаря поддержке влиятельных людей и подсказкам интуиции достигните своего. Возможно получение нужных документов и благополучное решение финансовых вопросов.

Близнецы. Стремительно развивающиеся события на работе и в личной жизни будут требовать принятия быстрых решений. Мнения сослуживцев, деловых партнеров и любимого человека будут заслуживать внимания, поскольку помогут сориентироваться и принять взвешенное и дальновидное решение. В финансах пока много неопределенности, а потому вкладывать деньги в совместные проекты или крупные покупки не спешите. Резко изменившиеся условия могут привести к потерям и возникновению долгов.

Рак. Многое зависит от вашей реакции на происходящее вокруг вас как на работе, так и дома. Обиды, возникшие на действия домочадцев или деловых партнеров, способны подтолкнуть к прекращению общения. Разрыв не лучшим образом скажется на карьере и будущем семейного союза. Мудрая тактика позволит выйти сухими из воды и обрести наде-жных союзников, что позволит продвинуться по карьерной лестнице и разрешить семейные споры. Успокоившись, вы с пользой для себя распорядитесь деньгами.

Лев. Возникающие преграды в общении и поездках могут нервировать, но не спешите сдаваться и отходить от цели. Перемены окажутся эмоциональными, отбросив вас на несколько шагов назад. Сила коллективного разума поможет в преодолении препятствий, а потому прежде чем что–либо бросать, поговорите с сослуживцами, друзьями и любимым человеком. Каждый из них поделится своим видением, а соединив воедино информацию, вы и получите ключ к разгадке.

Дева. С появлением дополнительной работы увеличится и поток финансовых поступлений. При поддержке влиятельных людей дела пойдут в гору. Удастся получить важные документы, а потому будет нелишним заглянуть в соответствующие инстанции. Сломать планы могут непредвиденные коммерческие предложения. Втянувшись в инвестиционную гонку, вы можете разрушить сложившийся баланс и вместо прибыли подсчитывать убытки. Страсть может навредить личной жизни. Новое увлечение окажется мимолетным, но разрушительным.

Весы. Вам есть чему поучиться у людей, которые вас окружают. Не отвергая их советы и возможности, вы не только сделаете существенный прорыв в делах, но и наладите личную жизнь. Непродолжительные совместные поездки, прогулки по весенним паркам или пикники вернут романтику в отношения и гармонию. Споры могут сломать созданное в отношениях и внести хаос в семейную жизнь. Домочадцы слишком чувствительны сейчас к критике, а потому их эмоции окажутся слишком резкими.

Скорпион. Погрузившись в дела и домашние хлопоты, вы многое сделаете. Удачное время для начала строительства или ремонта, а также для создания или уже развития своего дела. Благодаря вашей находчивости увеличатся финансовые поступления. Поездки и общение могут отвлекать. Чувствуя, что вы опаздываете и уже нарушаете свои обещания, вы начнете торопиться, а этого делать не следует. Впопыхах могут быть допущены ошибки на работе, а поездки закончиться происшествием.

Стрелец. Жизнь будет знакомить вас с интересными и незаурядными личностями, общение с которыми обогатит ваш внутренний мир и положительно повлияет на развитие карьеры. Возможно заключение выгодных соглашений и начала совместных проектов. Искорка, проскользнувшая во время знакомств, положит начало и любовному роману. Дорогостоящие приобретения, коммерческие сделки и даже дорогие развлечения пока не для вас. С легкостью расставаясь с деньгами, вы не скоро возместите траты.

Козерог. Решив многое поменять в доме и отношениях, вы успешно пройдете только стадию разрушения, до созидания дело может так и не дойти. Дабы не остаться у разбитого корыта, оставьте важный разговор до лучших времен. Успех вас ожидает в работе и финансах. Неожиданные возможности позволят вам преумножить доходы и совершить выгодные приобретения, в том числе и недвижимости.

Водолей. Сомнения и тревоги станут главными причинами неудач как в учебе и работе, так и в личных отношениях. Под влиянием негативной информации вы можете отказываться от намеченных планов. Примите дополнительные меры безопасности, дабы не подхватить инфекционное заболевание, и претворяйте в жизнь задуманное. Уверенно следуя своей мечте, вы сумеете преодолеть возникающие преграды и прийти к заслуженному успеху.

Рыбы. Интуиция подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации и как распорядиться деньгами. Многочисленные советчики окажутся не в одной лодке с вами, а потому и советы будут приносить больше пользы им, чем вам. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и уже тогда принимайте решения. Вы сможете удачно разместить свои деньги, совершая выгодные покупки, сделки с недвижимостью либо инвестиционные вложения. Полезно продолжить лечебно–профилактические процедуры.

Астролог Андрей Рязанцев.