А может, школу №76 уже продали?

В Бишкеке родители учеников школы No 76 пришли к администрации Свердловского района с требованием открыть учебное заведение.

В декабре 2019–го, еще до всеобщего карантина, закрылась профессионально–техническая школа–лицей № 76, что на проспекте Жибек Жолу. Здесь было 600 учащихся, которых экстренно распределили по другим учебным заведениям района. Здание, построенное еще в 1936 году, нуждалось в капитальном ремонте, трубы отопления сгнили, проседал фундамент, износилась электропроводка.

Прошло уже почти два года, но школа так и стоит в прежнем состоянии! Ремонта тут не было, и неизвестно, когда предвидится.

- Детей определили в другие школы, до которых очень далеко добираться. Среди нас есть родители, которые не могут ежедневно оплачивать детям проезд. Нам сказали, что отремонтируют школу в скором времени и школьников вернут обратно, однако теперь выясняется, что никакого ремонта не было. Зато там разместили избирательный участок. Среди родителей даже ходят слухи, что школу продали! - рассказала мать одного из учеников.

Корреспонденты "ВБ" побывали в аварийном здании школы. Просторные коридоры и кабинеты, к сожалению, давно пустуют. Из–за отсутствия отопления в здании стоит пронизывающий холод. Из–за низких температур от стен и потолка в некоторых местах стала отваливаться штукатурка. Потеки на втором этаже говорят о том, что течет кровля. Отопление есть только в одном из отсеков школы, где размещается избирательный участок.

Мэрия объясняет, что ремонт школы № 76 переносился из–за отсутствия финансирования.

По информации муниципалитета, школа находится в аварийном состоянии еще с 2013 года. Есть техническое заключение о том, что "в фундаменте имеются сквозные трещины, частичные разрушения кирпичной кладки стен, разрушена наружная штукатурка".

- Парапетные козырьки в аварийном состоянии, возможно их обрушение, по деревянным перекрытиям имеются прогибы несущих балок. Необходим ремонт системы отопления, требуется стопроцентная замена старых труб и радиаторов, водоснабжения и канализации, замена оконных и дверных блоков, ремонт электроснабжения, кровли и фасада, общестроительный ремонт, благоустройство и ограждение, - рассказали в мэрии.

С 2015 года школа ежегодно включается в проект титульного списка по линии УКС мэрии, но из–за отсутствия финансирования ремонт постоянно переносится.

Также в мэрии отметили, что в 2020 году управление капитального строительства провело тендер на закупку услуг по проектированию школы. Победителем конкурса стало ОсОО "Градстройресурс".

- Проект готов на 80 процентов. В проект титульного списка строек по статье "Капвложение" на 2021 год по линии УКС включено завершение этого проекта на сумму 430 тысяч 900 сомов, - сказали в мэрии.

Если в этом году удастся завершить бумажные дела, то, возможно, в следующем чиновники наконец перейдут к реальным делам и вернут городу школу.

Кстати, помимо школы № 76, по данным управления капитального строительства, в этом году планируется строительство нового учебного корпуса к школе № 6 и пристройки к детскому саду № 12. Также будет начата разработка проектно–сметной документации: по пристройке спортивного зала школы № 68, по возведению нового здания школы № 75 и детской школы искусств №9, по реконструкции детского сада "Сетунь" и завершение разработки проектно–изыскательских работ к школам № 20, № 40.

Надеемся, что все это будет оперативнее, чем в 76 лицее.