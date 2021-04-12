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В Алматы коронавирусом стали чаще болеть дети до 1 года

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- Виктория Гунгер
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В казахстанском городе Алматы медики отмечают увеличение роста заболеваемости Covid-19 детьми до 1 года. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, количество заболевших достигло 64 случаев.

- Недельная регистрация случаев КВИ среди детей до 1 года возросла в 5,3 раза. Также возросли случаи КВИ среди детей до 14 лет – с 107 случаев до 372, в 3,5 раза, - говорится в информации.

Горздрав города отмечает, что причиной такого роста заболеваемости КВИ являются распространение мутированных видов штаммов COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/399512
Теги:
дети, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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