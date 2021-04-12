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Выборы в местные кенеши. Наблюдатели зафиксировали более сотни нарушений

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- Екатерина Улитина
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В ходе голосования на выборах в местные кенеши наблюдатели от ОФ "Общее дело" зафиксировали 101 нарушение. Организация приводит предварительные итоги мониторинга.

Так, в день голосования зафиксировано 65 на рушений в Бишкеке и 36 в Оше. Кроме того, еще 18 нарушений выявлено в других городах, где проходили выборы.

Перечень возможных нарушений, зафиксированных наблюдателями:

  1. Ущемление прав наблюдателя
  2. УИКи # 5301, 1332, 1343, 1028
  3. Не было пересчета полученных бюллетеней УИКом от ТИК
  4. УИКи # 1343, 1115, 5323, 1303, 1228
  5. Жеребьевка не была проведена в соответствии с законодательством
  6. УИКи # 1241, 1343, 1351, 1206, 1035, 5559, 1152
  7. Агитация в день голосования
  8. УИКи # 5290, 5300, 1314, 5288, 5285, 5288, 5295, 1334, 5283
  9. Нарушение тайны голосования
  10. УИКи # 1333, 5300, 5913, 1327, 1150, 5559, 1322, 5295, 1206, 1151, 5557,
  11. 1111, 1048, 5288, 1051, 1029
  12. Фото-видеосъемка заполненного бюллетеня
  13. УИКи # 1305, 1050, 5283, 1039, 1133, 1158, 1128, 1007
  14. Запугивание/угрозы/давление/насилие в отношении наблюдателя
  15. УИКи # 5913, 1332
  16. Голосование без прохождения идентификации (без предъявления паспорта и
  17. прохождения всей процедуры идентификации)
  18. УИКи # 1333, 1221
  19. Количество бюллетеней в ящике для голосования превышает количество подписей
  20. избирателей в журнале регистрации
  21. УИКи # 1157, 5300
  22. Неиспользованные бюллетени не были пересчитаны и погашены
  23. УИКи # 1113
  24. Запугивание/угрозы/давление/насилие в отношении избирателя
  25. УИКи # 5553
  26. Подкуп избирателей
  27. УИКи # 5313, 5313, 1018, 5905, 1011, 1312, 5559
  28. Незаконное прекращение или приостановление процесса голосования
  29. УИКи # 5283
  30. Присутствие на УИК лиц, которые не могут находиться на участке в день
  31. голосования
  32. УИКи # 1337, 5312, 1337, 5283, 5288, 1318, 5271, 1047
  33. Процедурные нарушения
  34. УИКи # 5313, 1136, 1033, 1022, 1333, 1351, 5558, 1158, 5275, 1053, 1158,
  35. 1317, 5284, 5300, 1147, 1136, 1114, 1026, 1153, 1113, 1153, 5327, 1153, 1153, 1041,
  36. 5326, 1031, 1139

Предварительные данные по нарушения в регионах на 21:00.

Общее количество зафиксированных нарушений: 18

  1. г. Джалал-Абад, Джалал-Абадской области: 5
  2. г. Каракол, Иссык-Кульской области: 3
  3. г. Нарын, Нарынской области: 4
  4. г. Талас, Таласской области: 6
  5. Не было пересчета полученных бюллетеней УИКом от ТИК:
  6. УИК # 2400, 6108
  7. Жеребьевка не была проведена в соответствии с законодательством:
  8. УИКи # 6108
  9. Агитация в день голосования:
  10. УИКи # 3155, 3143, 4061, 4063
  11. Нарушение тайны голосования:
  12. УИКи # 5109
  13. Запугивание/угрозы/давление/насилие в отношении наблюдателя:
  14. УИКи # 2099
  15. Неиспользованные бюллетени не были пересчитаны и погашены:
  16. УИКи # 2106
  17. Подкуп избирателей:
  18. УИКи # 6107, 3155
  19. Процедурные нарушения, включая сбои АСУ:
  20. УИКи # 4074, 4074, 6109, 2105, 2400, 6112


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URL: https://www.vb.kg/399513
Теги:
выборы, нарушения, Кыргызстан, #Выборы2021
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