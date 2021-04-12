Выборы в местные кенеши. Наблюдатели зафиксировали более сотни нарушений

В ходе голосования на выборах в местные кенеши наблюдатели от ОФ "Общее дело" зафиксировали 101 нарушение. Организация приводит предварительные итоги мониторинга.

Так, в день голосования зафиксировано 65 на рушений в Бишкеке и 36 в Оше. Кроме того, еще 18 нарушений выявлено в других городах, где проходили выборы.

Перечень возможных нарушений, зафиксированных наблюдателями:

Ущемление прав наблюдателя УИКи # 5301, 1332, 1343, 1028 Не было пересчета полученных бюллетеней УИКом от ТИК УИКи # 1343, 1115, 5323, 1303, 1228 Жеребьевка не была проведена в соответствии с законодательством УИКи # 1241, 1343, 1351, 1206, 1035, 5559, 1152 Агитация в день голосования УИКи # 5290, 5300, 1314, 5288, 5285, 5288, 5295, 1334, 5283 Нарушение тайны голосования УИКи # 1333, 5300, 5913, 1327, 1150, 5559, 1322, 5295, 1206, 1151, 5557, 1111, 1048, 5288, 1051, 1029 Фото-видеосъемка заполненного бюллетеня УИКи # 1305, 1050, 5283, 1039, 1133, 1158, 1128, 1007 Запугивание/угрозы/давление/насилие в отношении наблюдателя УИКи # 5913, 1332 Голосование без прохождения идентификации (без предъявления паспорта и прохождения всей процедуры идентификации) УИКи # 1333, 1221 Количество бюллетеней в ящике для голосования превышает количество подписей избирателей в журнале регистрации УИКи # 1157, 5300 Неиспользованные бюллетени не были пересчитаны и погашены УИКи # 1113 Запугивание/угрозы/давление/насилие в отношении избирателя УИКи # 5553 Подкуп избирателей УИКи # 5313, 5313, 1018, 5905, 1011, 1312, 5559 Незаконное прекращение или приостановление процесса голосования УИКи # 5283 Присутствие на УИК лиц, которые не могут находиться на участке в день голосования УИКи # 1337, 5312, 1337, 5283, 5288, 1318, 5271, 1047 Процедурные нарушения УИКи # 5313, 1136, 1033, 1022, 1333, 1351, 5558, 1158, 5275, 1053, 1158, 1317, 5284, 5300, 1147, 1136, 1114, 1026, 1153, 1113, 1153, 5327, 1153, 1153, 1041, 5326, 1031, 1139

Предварительные данные по нарушения в регионах на 21:00.

Общее количество зафиксированных нарушений: 18