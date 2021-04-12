Выборы в местные кенеши. Наблюдатели зафиксировали более сотни нарушений

В ходе голосования на выборах в местные кенеши наблюдатели от ОФ "Общее дело" зафиксировали 101 нарушение. Организация приводит предварительные итоги мониторинга.
Так, в день голосования зафиксировано 65 на рушений в Бишкеке и 36 в Оше. Кроме того, еще 18 нарушений выявлено в других городах, где проходили выборы.
Перечень возможных нарушений, зафиксированных наблюдателями:
- Ущемление прав наблюдателя
- УИКи # 5301, 1332, 1343, 1028
- Не было пересчета полученных бюллетеней УИКом от ТИК
- УИКи # 1343, 1115, 5323, 1303, 1228
- Жеребьевка не была проведена в соответствии с законодательством
- УИКи # 1241, 1343, 1351, 1206, 1035, 5559, 1152
- Агитация в день голосования
- УИКи # 5290, 5300, 1314, 5288, 5285, 5288, 5295, 1334, 5283
- Нарушение тайны голосования
- УИКи # 1333, 5300, 5913, 1327, 1150, 5559, 1322, 5295, 1206, 1151, 5557,
- 1111, 1048, 5288, 1051, 1029
- Фото-видеосъемка заполненного бюллетеня
- УИКи # 1305, 1050, 5283, 1039, 1133, 1158, 1128, 1007
- Запугивание/угрозы/давление/насилие в отношении наблюдателя
- УИКи # 5913, 1332
- Голосование без прохождения идентификации (без предъявления паспорта и
- прохождения всей процедуры идентификации)
- УИКи # 1333, 1221
- Количество бюллетеней в ящике для голосования превышает количество подписей
- избирателей в журнале регистрации
- УИКи # 1157, 5300
- Неиспользованные бюллетени не были пересчитаны и погашены
- УИКи # 1113
- Запугивание/угрозы/давление/насилие в отношении избирателя
- УИКи # 5553
- Подкуп избирателей
- УИКи # 5313, 5313, 1018, 5905, 1011, 1312, 5559
- Незаконное прекращение или приостановление процесса голосования
- УИКи # 5283
- Присутствие на УИК лиц, которые не могут находиться на участке в день
- голосования
- УИКи # 1337, 5312, 1337, 5283, 5288, 1318, 5271, 1047
- Процедурные нарушения
- УИКи # 5313, 1136, 1033, 1022, 1333, 1351, 5558, 1158, 5275, 1053, 1158,
- 1317, 5284, 5300, 1147, 1136, 1114, 1026, 1153, 1113, 1153, 5327, 1153, 1153, 1041,
- 5326, 1031, 1139
Предварительные данные по нарушения в регионах на 21:00.
Общее количество зафиксированных нарушений: 18
- г. Джалал-Абад, Джалал-Абадской области: 5
- г. Каракол, Иссык-Кульской области: 3
- г. Нарын, Нарынской области: 4
- г. Талас, Таласской области: 6
- Не было пересчета полученных бюллетеней УИКом от ТИК:
- УИК # 2400, 6108
- Жеребьевка не была проведена в соответствии с законодательством:
- УИКи # 6108
- Агитация в день голосования:
- УИКи # 3155, 3143, 4061, 4063
- Нарушение тайны голосования:
- УИКи # 5109
- Запугивание/угрозы/давление/насилие в отношении наблюдателя:
- УИКи # 2099
- Неиспользованные бюллетени не были пересчитаны и погашены:
- УИКи # 2106
- Подкуп избирателей:
- УИКи # 6107, 3155
- Процедурные нарушения, включая сбои АСУ:
- УИКи # 4074, 4074, 6109, 2105, 2400, 6112