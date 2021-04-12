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Китай о своих вакцинах от Covid-19: "не имеют высоких показателей защиты"

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- Виктория Гунгер
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Центры контроля заболеваний Китая (CDC) впервые признали низкую эффективность двух вакцин против COVID-19, произведенных государственными компаниями, сообщает DW.

Директор китайского CDC Гао Фу, заявил на конференции, что две вакцины, производимые китайскими компаниями Sinovac и Sinopharm, "не имеют очень высоких показателей защиты". По словам Фу, китайские вакцины используются почти в 20 странах мира.

Препараты не предоставляют очень высокого уровня защиты. Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации, – подчеркнул Гао Фу.

Во время клинических испытаний в Бразилии удалось установить, что эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. от инфицирования коронавирусом находится на уровне в 50,4%. По данным самой компании, тяжелое течение Covid-19 препарат предотвращает на 80%. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3 и 72,5 %. Показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта – CanSino – около 65%.


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URL: https://www.vb.kg/399515
Теги:
вакцина, Китай, Кыргызстан, коронавирус
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