Анжелике не достался? Предварительный список депутатов БГК

В Бишкекский городской кенеш попадают шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер.

Согласно партийным спискам, мандаты предположительно распределяются следующим образом. В то же время это не означает, что именно эти кандидаты станут депутатами БГК:

"Эмгек" - 10 мандатов; "Ак Бата" - 9 мандатов; НДПК - 8 мандатов; "Ата Журт Кыргызстан" - 7 мандатов; "Ынтымак" - 6 мандатов; "Биздин эл" - 5 мандатов.

Предварительный список депутатов от "Эмгека":

Жаныбек Абиров. Базарбек Абдраев. Асель Абдыгулова. Сергей Шин. Бактиярбек Иманалиев. Светлана Кенжебаева. Бактыбек Абдиев. Русланбек Жакышов. Камилла Сагыналиева. Шаршенбай уулу Руслан.

От "Ак Баты":

Нариман Тюлеев. Максим Ситников. Ирина Аллафердова. Улан Махмудов. Улан Джолдошов. Светлана Шульц. Бектур Гайыпов. Эрнест Джапаров. Бакыт Шарипов

От НДПК:

Илим Карыпбеков. Куванычбек Конгантиев. Виктория Мозгачева. Сайдахмат Исмаилов. Коргонбай уулу Жусупбек. Рысгул Акимжанова. Уланбек Азыгалиев. Элдияр Урдинов.

От "Ата Журт Кыргызстан":

Бабыржан Тольбаев. Талантбек Жамгырчиев. Валентина Лисниченко. Рысбай Аматов. Нурлан Шейшеев. Эльнура Рымбекова. Эдиль Бейшенбаев

От "Ынтымака":

Айбек Кыштобаев. Нурсултан Кубанов. Наргиза Жолдошбаева. Таалайбек Сариев. Казыбек Эргешов. Жибек Шарапова.

От "Биздин эл":