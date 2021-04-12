Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

Анжелике не достался? Предварительный список депутатов БГК

130  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкекский городской кенеш попадают шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер.

Согласно партийным спискам, мандаты предположительно распределяются следующим образом. В то же время это не означает, что именно эти кандидаты станут депутатами БГК:

  1. "Эмгек" - 10 мандатов;
  2. "Ак Бата" - 9 мандатов;
  3. НДПК - 8 мандатов;
  4. "Ата Журт Кыргызстан" - 7 мандатов;
  5. "Ынтымак" - 6 мандатов;
  6. "Биздин эл" - 5 мандатов.

Предварительный список депутатов от "Эмгека":

  1. Жаныбек Абиров.
  2. Базарбек Абдраев.
  3. Асель Абдыгулова.
  4. Сергей Шин.
  5. Бактиярбек Иманалиев.
  6. Светлана Кенжебаева.
  7. Бактыбек Абдиев.
  8. Русланбек Жакышов.
  9. Камилла Сагыналиева.
  10. Шаршенбай уулу Руслан.

От "Ак Баты":

  1. Нариман Тюлеев.
  2. Максим Ситников.
  3. Ирина Аллафердова.
  4. Улан Махмудов.
  5. Улан Джолдошов.
  6. Светлана Шульц.
  7. Бектур Гайыпов.
  8. Эрнест Джапаров.
  9. Бакыт Шарипов
.

От НДПК:

  1. Илим Карыпбеков.
  2. Куванычбек Конгантиев.
  3. Виктория Мозгачева.
  4. Сайдахмат Исмаилов.
  5. Коргонбай уулу Жусупбек.
  6. Рысгул Акимжанова.
  7. Уланбек Азыгалиев.
  8. Элдияр Урдинов.

От "Ата Журт Кыргызстан":

  1. Бабыржан Тольбаев.
  2. Талантбек Жамгырчиев.
  3. Валентина Лисниченко.
  4. Рысбай Аматов.
  5. Нурлан Шейшеев.
  6. Эльнура Рымбекова.
  7. Эдиль Бейшенбаев
.

От "Ынтымака":

  1. Айбек Кыштобаев.
  2. Нурсултан Кубанов.
  3. Наргиза Жолдошбаева.
  4. Таалайбек Сариев.
  5. Казыбек Эргешов.
  6. Жибек Шарапова.

От "Биздин эл":

  1. Алмаз уулу Аскар.
  2. Болот Ибрагимов.
  3. София-Айдана Сатбалдиева.
  4. Элзар Матосмонов.
  5. Жаныбек Мадьяров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399518
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  