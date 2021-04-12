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МВД Таджикистана презентовало новую форму для женщин-милиционеров

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Парадная и вседневная форма таджикских милиционерш сшита в национальном и европейском стиле из тканей атлас и адрас, а полевая форма изготовлена в виде камуфляжа, сообщает издание asiaplustj.info со ссылкой на пресс-центр МВД Таджикистана.

Форма придумана таджикскими дизайнерами из Согда. Она была представлена президенту во время его недавней поездки на север страны, когда он открывал Учебный центр МВД в городе Гулистон 7 апреля. Пока он ее не утвердил.

По данным СМИ, согласно установленным правилам, образцы формы сотрудников силовых структур и введенные в нее изменения должен лично утвердить президент Эмомали Рахмон.


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URL: https://www.vb.kg/399520
Теги:
МВД, Таджикистан
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