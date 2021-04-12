Мужчина снимал как избивает пасынка. Видеозапись он отправил супруге

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой мужчина избивает ребенка. На лице мальчика кровь, однако человек продолжает наносить удары и снимает происходящее на видео.

В пресс-службе МВД рассказали, что этот случай произошел в феврале 2021 года. Мужчина избил своего пасынка, а видеозапись истязаний отправил в Whats app своей супруге, матери ребенка. Женщина К.Б. 1996 года рождения обратилась в милицию, заявление поступило 23 февраля.

В этот же день факт был зарегистрирован в ЕРПП, ОВД Иссык-Атинского района начало досудебное расследование. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по указанному факту был задержан гражданин К.К. 1988 года рождения, который в рамках статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. 24 февраля 2021 года было получено заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которой нанесен вред здоровью малолетнего ребенка.

3 марта 2021 года было окончено производство по данному факту и материалы направлены в прокуратуру Иссык-Атинского района для дальнейшей передачи в Иссык-Атинский районный суд.

В настоящее время по указанному факту проводятся судебные разбирательства.