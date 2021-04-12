Кыргызскую диаспору поддержит Московский дом национальностей

Кыргызстанцы в российской столице активизируют участие в деятельности Московского дома национальностей. Об этом шла речь в ходе встречи посла КР в РФ Клары-Гульнары Самат и активистов кыргызской диаспоры с директором МДН Владимиром Тарасовым.

Посол отметила важную роль Московского Дома национальностей в сохранении этнокультурного многообразия в России, значение усилий МДН, способствующих укреплению межнационального мира и согласия в стране. Тарасов, в свою очередь, подчеркнул, что двери этого Дома всегда открыты для представителей всех народов, проживающих в России. И выразил готовность и впредь поддерживать инициативы кыргызской диаспоры, предоставлять площадку МДН для проведения организуемых ею мероприятий.

Собеседники обсудили перспективы укрепления такого сотрудничества, наметили планы на будущее. В завершение встречи Владимиру Тарасову подарили уже шестой по счету сборник стихов "Москва кайрыктары", в который вошли поэтические произведения кыргызстанцев, находящихся в российской столице.

В минувшем году одноименный литературный клуб, отделения которого сегодня действуют также в ряде регионов и России, и Кыргызстана, отметил свое десятилетие. Среди его участников - не только поэты, писатели, но и переводчики, художники, певцы. трудовые мигранты, студенты, представители разных профессий и возрастов. В большинстве своем, по словам основателя и одного из руководителей клуба Багыта Бапанова, все эти соотечественники - не профессионалы в творчестве, а люди, которые просто любят поэзию и хотят на ее языке выразить свои чувства, мироощущение, отношение к жизни. Члены "МК" - активные участники различных проектов, реализуемых российской литературной, творческой общественностью, таких, как "Многоликая Москва, многоликая Россия", "Книжная ярмарка", "Поэтические дни", "ЛиФФт Марафон", а также различных фестивалей и конференций литературного совета Ассамблеи народов Евразии.

Московский Дом национальностей с момента своего образования в 2003 году ставит задачи сохранение этнокультурного многообразия столицы РФ, содействие развитию гражданского общества, укреплению российской государственности, сочетания общегосударственных интересов и прав граждан на сохранение своей этнокультурной, языковой и религиозной принадлежности. На сегодняшний день в Реестр МДН внесено 117 национально-культурных автономий и национальных общественных объединений, более 40 молодежных организаций, с которыми он тесно сотрудничает. Развивается взаимодействие с Общественной палатой РФ, Советом по делам национальностей при правительстве Москвы, Федеральным агентством по делам национальностей, Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания РФ.

В МДН хорошо знают и кыргызскую диаспору. Здесь проходили собрания ее актива, круглые столы, встречи с руководством посольства КР в РФ, форумы как регионального, так и федерального масштаба. Кыргызстанцы регулярно участвуют и в мероприятиях, инициируемых МДН, -выставках, фестивалях, конференциях. В стенах МДН проходили недавние заседания оргкомитета по проведению в Москве "Навруза-2021". Участниками и этих заседаний, и самих праздничных торжеств также стали представители кыргызской диаспоры.