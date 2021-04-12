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В Бишкеке первая часть сквера в 8 микрорайоне готова. На очереди вторая

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- Сергей Швец
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"Вечерний Бишкек" недавно сообщал о том, что в лесопосадке на улице Жукеева-Пудовкина вдоль 8 микрорайона ведется строительство пешеходной зоны. Теперь она уже открыта для горожан. Однако это была лишь первая часть.

Как известно, между микрорайоном и указанной выше магистралью еще с советских времен существует довольно большая лесопосадка, которая тянется от улицы Безымянной и до внутримикрорайонной дороги, расположенной параллельно и чуть ниже Южной магистрали. Улица Саманчина (бывшая Камская) делит этот парк пополам. В нижней зоне произрастают преимущественно лиственные породы деревьев, а в верхней – хвойные.

Территория эта не была заброшенной и регулярно убиралась. Однако основными посетителями были жители близлежащих домов, выгуливающие своих четвероногих питомцев. К тому же периодически на эту землю зарились бизнесмены с целью построить кафе, магазины и прочее, чего в городе и без того хватает.

Однако теперь усилиями сотрудников муниципального предприятия "Бишкексвет" здесь появился полноценный сквер, внутри которого сооружены тротуары, установлены скамейки с декоративными тумбами, урны, система наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Приятным бонусом стали красующиеся рядом с лавочками красные плафоны, которые светятся в ночное время. В них же встроены USB-порты, чтобы можно было подзарядить мобильный телефон.

Для освещения сквера под землей было проложено 622 метра линий электропередач, установлено 13 светодиодных светильников со световыми боксами, которые украшены небольшими картинами с изображениями природы нашей страны. Также под землей проложено 350 метров труб диаметром 20 миллиметров, с помощью которых будет осуществляться полив зеленых насаждений методом капельного орошения.

Сейчас здесь уже вовсю резвится детвора, гуляют мамаши с колясками. А в это же время сотрудники "Бишкексвета" уже приводят в порядок вторую часть сквера выше улицы Саманчина. Они бетонируют бордюры будущих тротуаров и проводят иные подготовительные работы.

- Эта часть будет стилистически немного отличаться от нижней зоны, - рассказали работники муниципального предприятия. – Но она также будет необычной, и мы надеемся, что понравится горожанам.

Таким образом, в скором времени в 8 микрорайоне появится практически полноценный парк. Вот только коммунальщики просят, чтобы горожане бережно относились к общественному пространству.


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URL: https://www.vb.kg/399533
Теги:
Бишкексвет, мэрия, благоустройство, парк
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