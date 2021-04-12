В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

Завтра на некоторых участках столицы временно не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Гагарина", "Юго-Западный" и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду, 13 апреля с 9 часов утра до 22 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Жунусалиева, Чайковского, Айни, Л.Толстого, Садырбаева, Космическая, и в районах "Рабочий Городок", Института Земледелия, а также в жилмассивах "Ак-Өргө", "Ак-Ордо" (северная часть от ул.Ахунбаева), "Теңир-Тоо" (ниже ул.Ахунбаева).

В связи с отключением воды, КП "Бишкектеплоэнерго" вынуждено приостановить работу банно-прачечного комбината (БПК) №5 и детского сада №141.

ПЭУ "Бишкекводоканал" и КП "Бишкектеплоэнерго" приносят извинения за причиненные неудобства, просят горожан запастись питьевой водой.

Дорогие бишкекчане! По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.