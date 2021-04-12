Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

212  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завтра на некоторых участках столицы временно не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Гагарина", "Юго-Западный" и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду, 13 апреля с 9 часов утра до 22 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Жунусалиева, Чайковского, Айни, Л.Толстого, Садырбаева, Космическая, и в районах "Рабочий Городок", Института Земледелия, а также в жилмассивах "Ак-Өргө", "Ак-Ордо" (северная часть от ул.Ахунбаева), "Теңир-Тоо" (ниже ул.Ахунбаева).

В связи с отключением воды, КП "Бишкектеплоэнерго" вынуждено приостановить работу банно-прачечного комбината (БПК) №5 и детского сада №141.

ПЭУ "Бишкекводоканал" и КП "Бишкектеплоэнерго" приносят извинения за причиненные неудобства, просят горожан запастись питьевой водой.

Дорогие бишкекчане! По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399535
Теги:
вода, отключение воды, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  