Глава МИД Ирана: Мы примем меры против самих сионистов

Израиль стоит за атакой на ядерный объект в иранском Натанзе, а его задачей было сорвать переговоры по ядерной сделке Тегерана. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает lenta.ru со ссылкой на агентство IRNA.

"Сионисты хотят отомстить за успехи в снятии репрессивных санкций с иранского народа, но мы не позволим. Мы примем меры против самих сионистов", - подчеркнул министр. Он указал, что ответом Израилю будет еще "более сильный Натанз, где будет использоваться более совершенная техника".

Зариф также отметил, что Тегерану необходимо защищать объекты и ученых-ядерщиков. При этом "элите и народу Ирана нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную сионистским режимом", добавил он.

Ранее причастность Израиля к атаке на ядерный объект Ирана анонимно подтверждали и в США. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи называл произошедшее "актом ядерного терроризма".

Авария произошла на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе 11 апреля. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг. По некоторым данным, инцидент нанес серьезный удар по возможности Ирана обогащать уран: работа объекта в штатном режиме может восстановиться только через девять месяцев.