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Перегороженные дворы в микрорайонах Бишкека препятствуют проезду (фото)

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- Сергей Швец
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Из-за самоуправства многих горожан значительно затруднен проезд в спальных районах столицы. Порой доходит до абсурда, что к конкретной этажке невозможно подъехать ни с одной из сторон. И это притом, что в Бишкеке уже были прецеденты, когда из-за самовольного ограждения к горящему дому в "Востоке-5" с трудом проехала пожарная машина.

- Я работаю курьером в службе доставки еды, - позвонил к нам в редакцию горожанин Нурбек Иманалиев. – И чаще всего езжу на заказы в южные микрорайоны. Так вот порой просто не хватает терпения… Вбиваешь адрес в навигатор, он прокладывает маршрут, вроде бы все нормально. Но внезапно натыкаешься на вкопанный столбик или бетонный блок, и начинаешь кружить в поисках объезда. То есть физически дорога есть, но воспользоваться ею ты не можешь из-за самодеятельности местных жителей. И ладно, если удается объехать через соседний двор. Но чаще всего приходится заезжать совсем с другой стороны микрорайона.

- Конечно, курьеры не являются сотрудниками оперативных служб. Но и у нас есть свои нормы, в случае невыполнения которых мы получаем штрафы. Это, как вы понимаете, опоздание. А если не сможет проехать скорая помощь? Да пока она будет кружить в поисках объезда, больной отправится на тот свет. Не дай бог, конечно! У нас за этим вообще кто-нибудь следит? – возмущен водитель.

Претензии эти вполне оправданны. Дабы убедиться в массовости указанной проблемы, достаточно просто пройтись по дворам микрорайонов. Для нас не составило особого труда в течение часа сфотографировать два десятка ограждений разной конфигурации. Одни используют открывающиеся шлагбаумы, другие бетонируют столбики, третьи вообще не заморачиваются и устанавливают бетонные тумбы. Фантазия местных жителей на поприще заградительных устройств не имеет границ.

Не обходится и без абсурда. Зафиксированы случаи, когда подъезд к одному и тому же дому перегорожен посредине. То есть, к двум парадным можно подъехать с одной стороны этажки, а к оставшимся двум - с другой. Есть дома, жильцы которых и вовсе заблокировали дорогу к зданию с обеих сторон. А в 4 микрорайоне самоуправство дошло до того, что жители самовольно установили знак "тупик", тем самым подчеркнув, что сквозного проезда через их двор нет. К слову, в том же районе владельцы квартир в новой этажке, расположенной на Каралаева, и вовсе перекрыли внутримикрорайонную дорогу, на которой стоит еврейская школа! Просто беспрецедентная наглость.

Свои поступки такие вот активисты объясняют заботой о безопасности собственных детей. Да и вообще, мол, нечего чужим тут ездить. Хотя специалисты мэрии многократно разъясняли, что даже в том случае, когда у конкретного товарищества собственников жилья оформлен придомовой земельный участок, дорога к дому остается в ведении муниципалитета. Горожанам она не может принадлежать, это технологический проезд. И он должен быть открыт всегда, нравится это местным или нет. В конце концов, они не имеют права препятствовать другим жителям столицы проезжать или проходить через свои дворы.

Увы, мэрия не следит за подобными нарушениями, а потому вкопанные столбики и бетонные тумбы появляются все чаще. Однако это может выйти боком самим радетелям за безопасность. Не проедет к месту возгорания пожарная машина и пиши пропало. И не надо думать, будто бы успеешь выбежать и открыть шлагбаум. Не успеешь, ведь счет идет на секунды.

В "Востоке-5" осенью 2017 года произошел пожар в квартире. Из-за перекрытого въезда во двор пожарный расчет не смог заехать с лицевой стороны. Пришлось водителю протискиваться между припаркованными машинами, чтобы подъехать к дому с тыла.

Домком указанной этажки сделал соответствующие выводы – вместо бетонных тумб теперь красуются красивые кованные ворота. Они даже открываются. Только, где в случае чего искать ключи, непонятно.

Хотя будь у нас наказание за подобное самоуправство и реакция на такие нарушения со стороны соответствующих служб, проезд через спальные районы был бы свободным.


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URL: https://www.vb.kg/399540
Теги:
мэрия, нарушения, перекрытие дорог, Бишкек
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