450,9 млн сомов. Ленинский акимиат отчитался о выполнении плана по доходам

Накануне в Ленинском акимиате состоялось заседание штаба по доходам, заявили в мэрии Бишкека.

Районные показатели исполнения доходной части местного бюджета по видам местных налоговых сборов за первый квартал 2021 года рассмотрели первый заместитель главы района Алтынбек Маматов, представители районного УГНС, налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками (УГНС по ККН) и сотрудники МТУ.

С начала года в доходную часть поступило налоговых платежей и сборов 450,9 миллионов сомов, при плане 438,3 миллиона сомов, исполнение составило 102,9% к установленному плану.

Налоговым службам рекомендовано принять соответствующие меры над выполнением доходной части местного бюджета по видам налогов и по сбору налогов на движимое имущество и такси.

- Мы благодарим предпринимателей за своевременную оплату по налоговым сборам, - добавили в столичном

муниципалитете.